7 lug 2021 18:47

NESSUNO PUÒ METTERE BIBI IN UN ANGOLO - IN ISRAELE NETANYAHU PRENDE I POPCORN E SI GODE IL PRIMO INCIAMPO DEL GOVERNO DI NAFTALI BENNET: NON PASSA LA LEGGE SULLA CITTADINANZA AI PALESTINESI - A BOCCIARLA SONO STATI DUE PARTITI CHE FANNO PARTE DELL’ETEROGENEA (FORSE TROPPO) MAGGIORANZA: L’ESTREMA SINISTRA DI MERETZ E GLI ISLAMISTI DI RAAM. E L’ESECUTIVO GIÀ SCRICCHIOLA