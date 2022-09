DAGONOTA

Pensavamo di averle viste tutte in questa campagna elettorale: lo “Ciao ragazzi, eccomi qua” di Berlusconi, le dirette notturne di Salvini su TikTok, il contro-dibattito di Calenda con Letta e Meloni. E invece, non c’è mai limite al peggio.

Ecco quindi il video di Luigi Di Maio, che finalmente corona il sogno di una vita: trasformarsi per un giorno in una popstar, sulle note della colonna sonora di “Dirty Dancing”.

A Napoli, alla trattoria “da Nennella”, il ministro degli esteri (per mancanza di diplomazia) si esibisce in uno show danzante trascurabile. I camerieri lo issano come una madonna pellegrina, e il “Patrick Swayze di Pomigliano” si lascia trascinare e roteare in aria,

