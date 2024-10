NETANYAHU APRE AL CESSATE IL FUOCO, PERCHÉ SA CHE HAMAS LO RIFIUTERÀ – “BIBI” FA BUON VISO A CATTIVO GIOCO: “FOSSE PER ME FIRMEREI AL VOLO, MA NON È ANCORA ARRIVATA UNA PROPOSTA” – LA MORTE DI SINWAR POTREBBE AVVICINARE LE PARTI, MA I TERRORISTI DI GAZA ANCORA NON SVELANO LE CARTE: CHIEDONO ANCORA IL RITIRO COMPLETO DEI SOLDATI ISRAELIANI DALLA STRISCIA – LA PROPOSTA EGIZIANA: LIBERAZIONE DI 4 OSTAGGI IN CAMBIO DEL RILASCIO DI PRIGIONIERI E UNA BREVE TREGUA…

Estratto dell'articolo di Paolo Brera e Rossella Tercatin per “la Repubblica”

[…] Avanza, ma a fatica, il nuovo tentativo di arrivare a una tregua a Gaza. Il capo del Mossad, David Barnea, è rientrato ieri a Tel Aviv dopo avere concordato la bozza su cui riaprire formalmente il negoziato sugli ostaggi e sul cessate il fuoco nella Striscia.

La base su cui poggia l’ipotesi di accordo è stata definita al Cairo dallo Shin Bet e presentata dal presidente egiziano Al Sisi: prevede la liberazione di 4 ostaggi in cambio del rilascio di prigionieri e di una breve tregua, seguita «da dieci giorni di trattative» per un accordo completo.

Barnea era volato a Doha a incontrare il premier del Qatar, l’emiro Al Thani, e il capo della Cia William Burns. In 24ore è stata varata la bozza da presentare al nuovo gruppo dirigente di Hamas, che ha ereditato da Sinwar il diritto di ultima parola.

«La discussione tra i mediatori e Hamas continuerà» per «valutare la fattibilità di un negoziato verso un accordo», dice l’ufficio di Bibi: «Ora che Sinwar è andato — aggiunge il premier — potrebbe esserci più di una possibilità».

Ma i segnali da Hamas sono freddi: suoi dirigenti dicono alla tv saudita Asharq News di poter accettare solo se porterà a un accordo sul completo ritiro israeliano. «Fosse per me firmerei al volo — chiosa Netanyahu — ma non è ancora arrivata alcuna proposta», perché Hamas chiede la fine delle ostilità.

Che Israele non vuole concedere senza avere raggiunto i suoi obiettivi: ritorno degli ostaggi, disarmo e fine del controllo di Hamas su Gaza. Anche Gershon Baskin, il più esperto negoziatore israeliano, è scettico: «Hamas difficilmente accetterà se non porta alla fine della guerra — dice a Repubblica — e Netanyahu non accetterebbe la fine della guerra. Non si muoverà nulla fino alle elezioni americane: Bibi non vuole dare vantaggi a Kamala Harris ».

Il fatto che nemmeno il “mini- accordo” sia arrivato in porto ha spinto uno dei negoziatori israeliani, Oren Setter, a dimettersi. Il premier intanto guarda al dopo: «Dal giorno in cui Hamas non controllerà più Gaza e Hezbollah non sarà più affacciato alla frontiera, continueremo il processo degli Accordi di Abramo per costruire la pace con altri Paesi arabi».

