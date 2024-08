NO, IL DIBATTITO NO! – DONALD TRUMP E KAMALA HARRIS LITIGANO FEROCEMENTE SULLE REGOLE DEL CONFRONTO TV DEL 10 SETTEMBRE – IL TYCOON ATTACCA: “KAMALA HA CHIESTO DI AVERE GLI APPUNTI SCRITTI. SE NON È ABBASTANZA INTELLIGENTE DA RIPETERE IL MESSAGGIO CHE CHI LA GESTISCE VUOLE CHE MEMORIZZI, QUESTO È UN SUO PROBLEMA” – LA REPLICA DELLA VICEPRESIDENTE: “LO STAFF DI TRUMP VUOLE CHE IL SUO MICROFONO RIMANGA SPENTO QUANDO NON È IL SUO TURNO PERCHÉ PENSA CHE NON SI SAPPIA COMPORTARE…”

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

KAMALA HARRIS DONALD TRUMP

Un post di Donald Trump su Truth Social ha sollevato il sospetto di alcuni media americani che l’ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca voglia cancellare il dibattito del 10 settembre con la sua rivale Kamala Harris. Criticando il programma The Week e definendolo «di parte», Trump aggiunge nel post: «Perché dovrei dibattere contro Kamala Harris su quel network?».

Dietro le quinte, le due campagne elettorali sono da giorni in conflitto sulle regole del dibattito: in particolare è oggetto di disputa la questione se il microfono di ciascun candidato debba restare «aperto» mentre è il turno dell’altro.

KAMALA HARRIS E TIM WALZ

[...] Una delle «linee rosse» della campagna di Biden (e la campagna di Trump era d’accordo) era che i microfoni fossero staccati durante il dibattito, tranne nel momento in cui toccava parlare all'uno o all'altro. Adesso, invece, la campagna di Kamala Harris vuole che i microfoni siano aperti per tutto il dibattito, come è stato storicamente in passato.

«Ci sembra di capire che la campagna di Trump preferisca il microfono spento perché non pensano che il loro candidato possa comportarsi in modo presidenziale per 90 interi minuti – ha dichiarato Brian Fallon, consigliere per la comunicazione della campagna di Harris -. Sospettiamo che non abbiano nemmeno detto al loro capo di questa disputa perché sarebbe troppo imbarazzante ammettere che non pensano che sappia gestirsi da solo con la vicepresidente Harris senza l’aiuto di un bottone per silenziarlo».

[...]

comizio di donald trump dentro una gabbia anti proiettile

La campagna di Trump afferma, invece, attraverso il portavoce Jason Miller: «Basta con i giochetti. Abbiamo accettato le regole del dibattito con Abc che sono esattamente le stesse di quello di Cnn. Il campo di Harris, dopo aver accettato le regole sulla Cnn, ha chiesto che dibattano seduti, ha chiesto che abbiano appunti scritti e facciano dichiarazioni di apertura. Noi abbiamo detto di no a tutti i cambiamenti.

DONALD TRUMP E LA FOTO MANIPOLATA DI KAMALA HARRIS A UNA CONVENTION COMUNISTA

Se Kamala Harris non è abbastanza intelligente da ripetere il messaggio che chi la gestisce vuole che memorizzi, questo è un loro problema. Non le permettono di fare interviste, né conferenze stampa e adesso vogliono che abbia dei fogli per imbrogliare al dibattito. Secondo me stanno provando a evitare di dibattere contro il presidente Trump». [...]

IL TRUMP-OLINO DI KAMALA - VIGNETTA BY GIANNELLI kamala harris e tim walz - convention nazionale democratica chicago