NON C'È PACE PER LA FAME - IL WORLD FOOD PROGRAMME VINCE IL NOBEL PER LA PACE, MERITATISSIMO: È UNA DELLE POCHE AGENZIE ONU CHE FUNZIONA DAVVERO, RISOLVE PROBLEMI E HA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULLA VITA DELLE PERSONE - CHI LAVORA PER IL WFP (PAM) SI LANCIA IN ZONE DI GUERRA, CATACLISMI E CARESTIE E FORNENDO CIBO E ACQUA IMPEDISCE CHE LA FAME DIVENTI L'ENNESIMA ARMA DI GUERRA

1.IL NOBEL PER LA PACE AL WORLD FOOD PROGRAMME

(ANSA) - Il premio Nobel per la pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme. Il Norwegian Nobel Commitee ha deciso di assegnare il Nobel all'agenzia Onu del Wfp per la solidarietà internazionale nella lotta contro la fame.

2.NOBEL PACE A WFP PER LOTTA A FAME E AZIONE IN AREE CONFLITTO

(ANSA) - "Il Wfp è stato insignito del premio Nobel per la pace 2020 per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per la pace nelle aree colpite da conflitti e per la sua azione nel guidare gli sforzi per prevenire l'uso della fame come un'arma di guerra e conflitto". Lo si legge nelle motivazioni del Norwegian Nobel Committee.

3.WFP, ONORATI DA NOBEL, LOTTA FAME E PACE VANNO INSIEME

(ANSA) - "Grazie di cuore al Nobel Committee per aver onorato il World Food Programme con il Nobel per la pace 2020. Questo è un potente promemoria per il mondo che la pace e #famezero vanno di pari passo". Lo scrive il Wfp in un tweet.

4.NOBEL PACE, 'IMPRESSIONANTI SFORZI WFP DI FRONTE A PANDEMIA'

(ANSA) - "La pandemia di coronavirus ha contribuito a un forte aumento del numero di vittime della fame nel mondo. In Paesi come Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Sud Sudan e Burkina Faso, la combinazione di conflitto e pandemia ha portato a un drammatico aumento del numero di persone che vivono sull'orlo della fame. Di fronte alla pandemia, il Wfp ha dimostrato un'impressionante capacità di intensificare i propri sforzi. Come ha affermato la stessa organizzazione, 'fino al giorno in cui avremo un vaccino medico, il cibo è il miglior vaccino contro il caos'". Lo si legge nelle motivazione del premio Nobel per la pace al World Food Programme.

5.NOBEL PACE: GUTERRES, WFP IN PRIMA LINEA CONTRO LA FAME

(ANSA) - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è "lieto" per l'assegnazione del Nobel per la pace al World Food Programme, "primo soccorritore mondiale in prima linea contro l'insicurezza alimentare". "In un mondo di abbondanza, è inconcepibile che centinaia di milioni di persone vadano a letto ogni notte affamate. E altri milioni sono ora sull'orlo della carestia a causa della pandemia di coronavirus", ha aggiunto.

"Le donne e gli uomini del Wfp affrontano pericoli e distanza per fornire sostentamento salvavita a coloro che sono stati devastati da guerra, disastri, ai bambini e alle famiglie che si trovano nell'incertezza", ha sottolineato Guterres, ribadendo che nel mondo c'è pure "fame per la cooperazione internazionale e il Wfp soddisfa anche questo bisogno". Inoltre, l'organizzazione "opera al di sopra della politica, e a guidare le sue operazioni sono le esigenze umanitarie". "Mi congratulo con il direttore esecutivo David Beasley e l'intero staff del Wfp per aver promosso i valori delle Nazioni Unite ogni giorno e servito la causa di 'noi, il popolo', mentre l'Onu celebra il suo 75esimo anniversario", ha concluso.

