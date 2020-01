NON C'È PARAGONE ALL’INCOERENZA DI PARAGONE - MATTIA FELTRI LO AFFETTA COME UN SALAME: “DA DIRETTORE DELLA 'PADANIA' DEFINÌ BOSSI “GIGANTE DELLA STORIA”, POI PASSO' A 'LIBERO' A SCRIVERE DI BERLUSCONI “MIGLIOR POLITICO ITALIANO”, LO STESSO BERLUSCONI CHE LO PIAZZÒ IN RAI..." - DI BATTISTA DICE CHE È IL PIÙ GRILLINO DI TUTTI. E STAVOLTA L'HA DETTA PROPRIO GIUSTA…”

Mattia Feltri per “la Stampa”

Gianluigi PARAGONE

Il molto amabile e simpatico Gianluigi Paragone - già cronista varesino incaricato di seguire Umberto Bossi, da cui fu poi nominato direttore della Padania in favore della quale si batté per il finanziamento pubblico, così «importante per il sistema democratico», mentre oggi dice che il finanziamento pubblico è roba da casta e Radio radicale se la veda col mercato, e che da direttore del quotidiano secessionista definì Bossi «gigante della storia», poi passato a Libero a scrivere di Silvio Berlusconi, nell' occasione innalzato al titolo di «miglior politico italiano» e con prospettive «internazionali»,

GIANLUIGI PARAGONE

lo stesso Berlusconi che lo piazzò in Rai, alla Rete uno e anche alla Rete due, nel tempo in cui il suddetto Paragone riteneva che Beppe Grillo fosse l'«ennesimo inutile leader politico», e tuttavia assunto a La7, e intanto liquidati Bossi («va rottamato») e presto pure Berlusconi («è finito»), decise che invece Grillo era un «elevato che si occupa di metapolitica», dunque candidato dai grillini senza passare dalle parlamentarie ma per volere supremo di Luigi Di Maio, allorquando Di Maio era «l' unico candidato premier», e (puff puff...) infine, e per ora, traslocato all' opinione che Di Maio e Grillo sono due fetenti - dice che il Movimento cinque stelle, da cui è stato cacciato, è incoerente.

GIANLUIGI PARAGONE A IN ONDA

Lui, in effetti, fervente sostenitore del vincolo di mandato (chi vota in dissenso dal partito in cui è stato eletto va a casa), vota in dissenso dal partito in cui è stato eletto ma non va a casa. In sua difesa, Alessandro Di Battista dice che Paragone è il più grillino di tutti. E stavolta Di Battista l' ha detta proprio giusta.

Paragone Di Battista commento su gianluigi paragone di alessandro di battista

GIANLUIGI PARAGONE GIANLUIGI PARAGONE E ALESSANDRO DI BATTISTA gianluigi paragone si astiene dalla fiducia al conte bis 1