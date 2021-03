24 mar 2021 19:33

NON C'È PIÙ RELIGIONE - PERFINO IL PAPA STA IN BOLLETTA E TAGLIA LE RETRIBUZIONI DEI CARDINALI E DEGLI ALTRI ECCLESIASTICI - DAL PRIMO APRILE (E NON È UN PESCE) DA -10% A -3% NELLE BUSTE PAGA DEL VATICANO - SOSPESI ANCHE GLI SCATTI DI ANZIANITÀ "CON LA FINALITÀ DI SALVAGUARDARE GLI ATTUALI POSTI DI LAVORO"