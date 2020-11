E SE I GRANDI ELETTORI NON VOTASSERO COME PREVISTO? - IN PASSATO È SUCCESSO VARIE VOLTE CHE I DELEGATI NON ABBIANO SCELTO IL CANDIDATO PREVISTO. SI CHIAMANO ''FAITHLESS ELECTORS'' E NON HANNO VINCOLO - SE ALLA FINE LA DIFFERENZA TRA BIDEN E TRUMP NON FOSSE COSÌ AMPIA, A DICEMBRE QUALCUNO POTREBBE DIVENTARE L'ANTONIO RAZZI O IL SERGIO DE GREGORIO DELLE ELEZIONI AMERICANE…