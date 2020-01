13 gen 2020 16:03

NON CI SI CREDE MA LA RAI È RIDOTTA COSÌ: CHE FARÀ LAGANÀ? - LE NOMINE DI SALINI DOMANI IN CDA SARANNO SICURAMENTE VOTATE CONTRO DA PD E LEGA; A FAVORE VOTERANNO 5STELLE, FRATELLI D’ITALIA E LO STESSO SALINI. QUINDI SARÀ DETERMINANTE IL VOTO DELL'ESPONENTE DEI LAVORATORI RAI - OCCHIO: IL PARERE SUI DIRETTORI DI RETE NON E' VINCOLANTE. SALINI PUO' NOMINARLI ANCHE CONTRO IL VOLERE DEL CDA - SOLO SUI DIRETTORI DI TESTATE I CONSIGLIERI POSSONO ANCORA FERMARE L'AD, E NON A CASO QUELLE NOMINE NON LE HA FATTE...