NON CI SONO SOLO LE EUROPEE – ALLE REGIONALI IN PIEMONTE, SECONDO I PRIMI EXIT POLL, HA VINTO ALBERTO CIRIO, PRESIDENTE USCENTE E CANDIDATO DEL CENTRODESTRA, CON IL 50-54% DEI VOTI – A FIRENZE AVANTI LA CANDIDATA SINDACO DEL PD, SARA FUNARO (42-46), MA SI VA VERSO IL BALLOTTAGGIO CON IL TEDESCO EIKE SCHMIDT – BOOM DEL CENTROSINISTRA A CAGLIARI: MASSIMO ZEDDA (59-63%) PROBABILE VINCITORE AL PRIMO TURNO

EXIT OPINIO-RAI PIEMONTE: CIRIO 50-54%, PENTENERO 34-38%

(ANSA) – Nel primo exit poll per le regionali in Piemonte Alberto Cirio (centrodestra) è al 50-54%, Gianna Pentenero (centrosinistra) è al 34-38. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

FIRENZE: I EXIT POLL OPINIO-RAI, FUNARO (CSX) 42-46%, SCHMIDT (CDX) 30-34%-%

(Adnkronos) - In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Firenze è in testa la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro (Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze) con il 42%-46% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt (Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega) con il 30-34%, dalle candidate Stefania Saccardi (Al centro Saccardi) e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) entrambe tra il 6 e l'8%.

EXIT OPINIO-RAI PERUGIA: FERDINANDI 49-53%, SCOCCIA 44-48%

(ANSA) - Nel primo exit poll per le comunali di Perugia Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) è al 49-53%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 44-48%. Seguono Massimo Monni (1-3%) e Leonardo Caponi (0,0-2,0%). Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

EXIT OPINIO-RAI CAGLIARI: M. ZEDDA 59-63%, A. ZEDDA 31-35%

(ANSA) - Nel primo exit poll per le comunali di Cagliari Massimo Zedda (centrosinistra) ha una forchetta tra il 59 e il 63%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) è al 31-35%. Seguono Giuseppe Fabris (2,5-4,5%) e Claudia Ortu (0,5-2,5%) Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

PESCARA: EXIT POLL OPINIO-RAI, IN TESTA MASCI (CDX) 47,5-51,5%, COSTANTINI (CSX) 34-38%

(Adnkronos) - Secondo l'exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni comunali a Pescara è in testa il candidato sindaco del centrodestra Carlo Masci con il 47,5-51,5% mentre quello del centrosinistra Carlo Costantini sostenuto da Pd e M5S è al 34-38%. A seguire Domenico Pettinari con il 9-11% e Gianluca Fusilli 3,5%-5,5%. La copertura del campione è dell'82%.

