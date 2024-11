NON DITE AGLI ARABI AMERICANI CHE HANNO VOTATO TRUMP CHE PETE HEGSETH, IL CANDIDATO DEL TYCOON PER IL PENTAGONO, HA SCRITTO LIBRI FEROCEMENTE ANTI-ISLAM – HEGSETH, CHE HA TATUATO SUL BRACCIO IL MOTTO DEI CROCIATI, “DEUS VULT” (E SUL PETTO LA CROCE DI GERUSALEMME), DESCRIVE I MUSULMANI COME NEMICI “STORICI E NATURALI” DELL’OCCIDENTE E AUSPICA UNA “CROCIATA AMERICANA” CONTRO I SEGUACI DI MAOMETTO…

'Il candidato al Pentagono di Trump ha scritto libri anti-Islam'

PETE HEGSETH

(ANSA) - Il segretario alla Difesa di Donald Trump, Pete Hegseth, che ha il motto dei crociati "deus vult" tatuato sul braccio, ha scritto diversi libri anti-Islam. Lo riporta il Guardian che ha preso visione dei testi.

Hegseth descrive l'Islam come un "nemico storico e naturale dell'Occidente"; presenta versioni distorte della dottrina musulmana; sostiene che i liberal e i musulmani "siano uniti in un complotto per sovvertire gli Stati Uniti e idolatra i crociati medievali. Secondo gli storici, la visione dell'Islam di Hegseth è piena di falsità, idee sbagliate e teorie cospirative di estrema destra.

PETE HEGSETH - DONALD TRUMP

Eppure, se la sua nomina sarà confermata il veterano sarà a capo della più grande forza militare del mondo in un momento di grande conflitto e instabilità in Medio Oriente. In un libro del 2020, 'American Crusade', Hegseth chiede una "crociata americana", contro i "nemici interni" e quelli di Israele. "Abbiamo nemici interni e alleati internazionali… è tempo di contattare le persone che condividono i nostri stessi principi, imparare da loro e formare legami più forti", scriveva.

In un capitolo intitolato 'Make the Crusade Great Again', il candidato alla guida del Pentagono sosteneva: "Nell'XI secolo, il cristianesimo nella regione mediterranea, compresi i luoghi santi di Gerusalemme, era così assediato dall'Islam che i cristiani dovettero fare una scelta difficile: intraprendere una guerra difensiva o continuare a consentire l'espansione dell'Islam e affrontare la guerra esistenziale in Europa", aggiungendo: "La sinistra di oggi avrebbe sostenuto la 'diplomazia'. Sappiamo come sarebbe andata a finire".

