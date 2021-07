3 lug 2021 14:19

NON DITE A CONTE CHE LUIGINO DI MAIO E’ IL PRIMO DEI “DRAGHIANI” (E NON VUOLE SAPERNE DI USCIRE DALLA MAGGIORANZA) - “MI AUGURO CHE SI POSSA COMPLETARE LA LEGISLATURA PERCHÉ ALTRIMENTI L'ITALIA APPARIRÀ AGLI ALTRI PAESI NON CREDIBILE E NON AFFIDABILE - MARIO DRAGHI PUÒ COLMARE UN VUOTO DI LEADERSHIP CHE SICURAMENTE SI CREERÀ DOPO LA DECISIONE DELLA MERKEL DI NON CANDIDARSI - IL M5S? TROVEREMO UNA SOLUZIONE COMUNE PER FAR RIPARTIRE QUESTO PROGETTO IL PRIMA POSSIBILE”