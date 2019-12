NON DITE A RENZI CHE CONTE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI RINNEGARE QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA – DA PALAZZO CHIGI (CASALINO) ARRIVA LA SMENTITA DELLE VOCI DI MODIFICA DEI DUE PROVVEDIMENTI CHIAVE CHE RISALGONO A QUANDO “GIUSEPPI” GOVERNAVA CON SALVINI E CHE FANNO VENIRE L’ORTICARIA A “ITALIA VIVA” – “LA REVISIONE NON È IN AGENDA”

conferenza stampa su reddito di cittadinanza e quota 100 1

1– EPICO SCONTRO A DISTANZA TRA BARBARA LEZZI E TERESA BELLANOVA. LA MINISTRA RENZIANA HA ATTACCATO IL REDDITO DI CITTADINANZA AUSPICANDO UN CAMBIO DI PASSO E LA GRILLINA SI È INCAZZATA

intervento di teresa bellanova foto di bacco

2 – PALAZZO CHIGI: "REVISIONE QUOTA 100 E REDDITO NON È IN AGENDA"

Da www.repubblica.it

BARBARA LEZZI 1

Dopo l'attacco della ex ministra grillina Barbara Lezzi alla renziana Teresa Bellanova, responsabile delle Politiche Agricole che ha criticato il reddito di cittadinanza, arriva una secca smentita da Palazzo Chigi circa le voci di modifiche del reddito e di quota 100. "Dopo l'approvazione della manovra, non è all'ordine del giorno dell'agenda di governo alcuna revisione né di quota cento né del reddito di cittadinanza", precisano fonti governative.

ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE

Sul reddito di cittadinanza le posizioni all'interno della maggioranza degli alleati del M5s sono differenti. Italia Viva di Matteo Renzi, infatti, ne chiede l'abolizione senza mezzi termini. Il Pd, invece, ha ammorbidito il suo atteggiamento e ora propende per una revisione, al fine di correggerne le storture, come ha spiegato a Repubblica anche il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano.

LA PAPPAGORGIA DI MATTEO RENZI peppe provenzano

Tra i dem, anche Andrea Marcucci, capogruppo dei senatori pd, spinge per una revisione di entrambe le misure: "Quota 100 e reddito di cittadinanza sono un'eredità del governo con Salvini. Il primo provvedimento, particolarmente ingiusto verso i giovani, scade comunque nel 2021, il reddito di cittadinanza sta andando peggio delle peggiori previsioni. Possono anche non essere in agenda revisioni immediate, ma è sicuramente il tempo di iniziare a valutare".

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO matteo renzi con andrea marcucci 2

Poi conclude: "Non abbiamo toccato quota 100 per garantire la certezza delle leggi-sottolinea- ma tutti sono consapevoli dei suoi limiti enormi- sottolinea- quanto al reddito di cittadinanza, basta valutare i fatti. Come misura contro la povertà non funziona, andrà completamente rivisto. Continuo a pensare che la povertà si combatta con provvedimenti sociali e di reale aiuto al lavoro, e non con l'assistenzialismo".

salvini e conte di maio conte card reddito

Il campionario dei nuovi furbetti, intanto, non accenna a diminuire. Di recente sono stati scoperti casi a Frosinone e a Milano di persone che percepivano il reddito senza averne diritto. Quanto a quota 100, i renziani sono per cancellarla. Ma il premier Conte ha sempre ribadito che la misura sulle pensioni approvata dall'esecutivo giallo-verde non si tocca, definendola "un pilastro della manovra".

di maio reddito di cittadinanza di maio reddito di cittadinanza