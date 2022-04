4 apr 2022 10:58

NON ERANO "PARTIGIANI DELLA LIBERTA'", ERANO SOLO SCIROCCATI: I NO GREEN PASS ORA FANNO I CORTEI PRO PUTIN - A MODENA PROPAGANDA NO VAX E SLOGAN FILO RUSSI SI MISCHIANO, TANTO DA FAR SCENDERE IN PIAZZA QUALCHE MANIFESTANTE CON LA "Z" SIMBOLO DELL'INVASIONE DI MOSCA IN UCRAINA - LA POLIZIA LI HA INVITATI A RIMUOVERE I SIMBOLI, MA I DELIRANTI VOLANTINI RECITAVANO: "GUERRA E PANDEMIA, UNA SOLA STRATEGIA"