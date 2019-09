NON FATE (RI)VEDERE AL NUOVO MINISTRO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO FEDERICO D’INCÀ IL SUO DISCORSO NEL GIORNO DELLA FIDUCIA A RENZI: “LE SCELTE DI NAPOLITANO PERMETTONO DI USURPARE LA COSTITUZIONE E LEGITTIMARE UN NUOVO GOVERNO CHE NON HA LE BASI PARLAMENTARI PROMESSE AL VOTO. È UN GOVERNO DELLA PROPAGANDA. LEI È IL PRESIDENTE DEL CONIGLIO PD!” – IN UN’ALTRA MEMORABILE SEDUTA DISSE: “INTERCETTATEMI OGNI GIORNO” – VIDEO

Renzi ottiene la fiducia alla Camera: “Abbiamo la chance giusta”

Estratto dall’articolo di www.fanpage.it (25 febbraio 2014)

Parla D'Incà, capogruppo del Movimento 5 Stelle: "Questo è un Letta bis,o un Napolitano ter e Renzi non è stato capace nemmeno di nominare un ministro della Giustizia onesto come Gratteri o di dare l'Economia a Delrio. Quella dei ministri è una galleria dell'orrore e lei è il Presidente del coniglio Pd". Poi il deputato grillino legge tutte le dichiarazioni di Renzi a sostegno di Letta e attacca: "Un deputato al giorno ha voltato le spalle a Letta, che è stato bastonato e umiliato, senza nemmeno l'onore delle armi". D'Incà chiude elencando le proposte del M5S: "Vergognatevi, questo Paese ha bisogno di risposte subito, gli italiani vogliono un futuro sostenibile e solo il M5S ha l'onestà, il coraggio e l'orgoglio di alzare la testa dopo anni di soprusi. Questo sarà l'ultimo Governo dei partiti, il prossimo sarà a 5 Stelle".

BIOGRAFIA DI FEDERICO D’INCÀ

Da “Wikipedia”

Federico D'Incà (Belluno, 10 febbraio 1976) è un politico italiano.Dal 4 settembre 2019 è Ministro per i Rapporti con il Parlamento del secondo Governo Conte.

Biografia

Residente a Trichiana[1], è laureato in economia e commercio presso l'Università di Trento. È stato analista di sistemi di gestione informatici in una società privata fino al 2013, e in precedenza è stato impiegato in una multinazionale della grande distribuzione. È consigliere della Fondazione Italia USA. Impegnato in diversi progetti umanitari in Italia e all'estero. [2]

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione VIII Veneto 2 per il Movimento 5 Stelle. dal 17 dicembre 2013 è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati subentrando a Alessio Mattia Villarosa di cui era già vicecapogruppo vicario. L'on. Riccardo Nuti, precedentemente capogruppo, è tuttavia rimasto ufficialmente presidente del gruppo per motivi tecnico-burocratici dovuti all'organizzazione parlamentare fino al 4 settembre 2014 quando il predecessore Villarosa lo è diventato ufficialmente.

Il 26 marzo 2015 è diventato ufficialmente presidente del gruppo parlamentare.

Rieletto nel 2018 sempre con il Movimento 5 Stelle, viene nominato questore della Camera dei deputati. Fa parte della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, del Comitato per la Comunicazione e l'Informazione Esterna, del Comitato di Vigilanza sull'Attività di Documentazione, del Comitato per gli Affari del Personale, del Comitato per la Sicurezza.