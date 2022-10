5 ott 2022 17:46

NON FATE SAPERE AI VARI PAGNONCELLI E GHISLERI CHE IN BRASILE BOLSONARO VUOLE MANDARE IN GALERA I SONDAGGISTI – GLI AVVOCATI DEL PRESIDENTE IN CARICA CHIEDONO L'APERTURA DI INDAGINI SU POSSIBILI REATI COMMESSI IN SEGUITO ALLE DIVERGENZE EMERSE TRA LE RIVELAZIONI PRE-ELETTORALI E I RISULTATI DEL PRIMO TURNO DELLE PRESIDENZIALI, CHE HA VISTO BOLSONARO ANDARE AL BALLOTTAGGIO CON LULA CON SOLI 5 PUNTI DI DISTACCO...