NON NE POS PIÙ – DIETROFRONT! SALTANO LE MULTE PER I COMMERCIANTI CHE NON SI DOTANO PER I POS PER I PAGAMENTI ELETTRONICI. RINVIATA PURE LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI. E COSÌ LA FANTOMATICA RIVOLUZIONE CONTACTLESS FINISCE A TARALLUCCI E VINO - IL PARLAMENTO SMONTA IL DECRETO FISCALE: ANCORA APERTA LA QUESTIONE DELLA RC AUTO FAMILIARE, CHE HA GIÀ FATTO PARTIRE LA RIVOLTA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE...

Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

giuseppe conte roberto gualtieri mes

Alla fine saltano le multe per i commercianti che non si dotano di Pos per i pagamenti, il decreto fiscale strada facendo perde per strada un po' della spinta anti-evasione sbandierata all' inizio. Restano l' aumento del carcere e la confisca allargata per gli evasori, ma anche in questo caso in una versione sfumata rispetto al testo originario perché il Pd ha preteso delle correzioni. Il decreto porta i segni della battaglia parlamentare, non solo tra maggioranza e opposizione ma anche - e in qualche caso soprattutto - tra gli alleati di governo.

pagare con il pos 3

Bastano alcuni numeri per descrivere quello che è successo: il provvedimento inizialmente composto da 60 articoli è "cresciuto" del 50 per cento, arrivando a ben 93 articoli e ancora sono molte le questioni da definire, tanto che probabilmente il governo userà la fiducia per blindare il voto.

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - DI MAIO - CONTE - SALVINI

La multa per chi si ostina a non mettere il Pos in negozio era uno dei capisaldi della crociata anti-evasione, uno degli strumenti per favorire l' uso di carte di credito e bancomat - tracciabili - e scoraggiare i pagamenti in contanti, che possono indurre qualcuno in tentazione quando si tratta di dichiarare le entrate.

DI MAIO SALVINI CONTE

La norma però è sparita nella notte tra domenica e lunedì e ieri Luigi Di Maio festeggiava: «Sono contento che sia stata trovata l' intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos. L' ennesima promessa mantenuta. Come ho più volte detto la priorità deve essere quella di abbassare il costo delle commissioni in modo da agevolare tutti, a partire dai piccoli commercianti. Perché lo Stato non deve mettere paletti a chi fatica dalla mattina alla sera».

giuseppe conte roberto gualtieri

Un passo indietro che piace anche alla Lega. Dice il partito di Matteo Salvini: «Grazie a numerosi emendamenti e al pressing della Lega, è stata tolta la multa ai commercianti sprovvisti di Pos. La lotta all' evasione non si fa colpendo indiscriminatamente l' utilizzo del contante».

matteo salvini foto di bacco (6)

Viene rinviata anche la cosiddetta «lotteria degli scontrini», un altro strumento pensato per spingere i consumatori a pretendere lo scontrino fiscale dai commercianti e che non partirà prima del prossimo luglio. È poi previsto il «ravvedimento operoso» anche per i tributi locali, chi ha "dimenticato" di pagare la Tari, per esempio, potrà ottenere uno sconto sulle sanzioni.

Inoltre, chi ha debiti col fisco pagherà interessi comunque non superiori al 3%

LA CRISI TRA DI MAIO E SALVINI BY OSHO

Restano appunto le norme che inaspriscono il carcere e prevedono la confisca allargata (cioè di tutti i beni dei quali non si è in grado di dimostrare la provenienza) per chi è condannato per evasione fiscale, ma l' aumento delle pene è stato attenuato, con il voto contrario di Italia Viva e con l' uscita dalla commissione delle opposizioni. Dice Sestino Giacomoni, Fi: «Rimane un nostro giudizio molto negativo. Prima riduci le tasse e poi minacci le manette».

Italia Viva, poi, si sta ancora scontrando con Pd, Leu e M5S sul rinvio della norma che equipara fondazioni e partiti. Matteo Renzi ha contestato la scelta di rimandare l' equiparazione e la trattativa sul punto è ancora in corso, anche se è possibile che alla fine si arrivi ad accontentare Iv.

pagare con il pos 1

Resta aperta anche la questione della Rc auto familiare, ovvero della norma che permetterebbe ad un nucleo familiare di assicurare tutti i veicoli in base alla migliore classe di merito presente in famiglia. Una misura che ha fatto scattare la rivolta dell' Ania, l' associazione nazionale delle imprese assicuratrici. Su tutto, poi, c' è il rischio che non bastino le coperture. In queste ore si cerca di verificare ogni singola voce del decreto, che tornerà oggi in commissione per le ultime modifiche. Sarebbero a rischio i bonus per gli airbag da moto e le maggiori agevolazioni per i lavoratori che rientrano dall' estero.

pagare con il pos 2 ROBERTO GUALTIERI GIUSEPPE CONTE roberto gualtieri giuseppe conte luigi di maio salvini conte roberto gualtieri si congratula con giuseppe conte per l'informativa sul mes