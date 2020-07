NON POTEVA CHE FINIRE COSÌ: IL VIROLOGO LOPALCO CANDIDATO IN PUGLIA CON EMILIANO - IL MEDICO PUGLIESE (MA VIVE A PISA) PASSA ALL'INCASSO DI MESI DI COPERTURA MEDIATICA. CHIAMATO A GESTIRE L'EMERGENZA CORONAVIRUS, ORA DEVE AFFRONTARNE UN'ALTRA, QUELLA DEI CONSENSI PER IL GOVERNATORE - BASTA NON RICORDARE AGLI ELETTORI CHE LOPALCO SFOTTE' BORIS MALATO, SCONSIGLIAVA LE MASCHERINE MENTRE INFURIAVA L'EMERGENZA, E POI GRIDAVA AL ''POTENZIALE DISASTRO'' PER LA MOVIDA (MAI AVVENUTO)

ABBIAMO I VIROLOGI PIÙ SCARSI DEL MONDO. O ALMENO COSÌ DICONO GLI INDICI DI CUI ''I COMPETENTI'' SI RIEMPIONO LA BOCCA QUANDO DEVONO SMERDARE QUALCUNO CHE NON GLI PIACE

https://m.dagospia.com/abbiamo-i-virologi-piu-scarsi-del-mondo-lo-dicono-gli-indici-che-piacciono-ai-competenti-235315

GLI ESIMI VIROLOGI SPERNACCHIATI DALLA SCIENZA: LE MASCHERINE RIDUCONO I CONTAGI DI OLTRE IL 50%. QUANTE MORTI CI SAREMMO EVITATI SE NON AVESSIMO ASCOLTATO I VARI PREGLIASCO, LOPALCO, ARLOTTI, PER NON PARLARE DEI CAPOCCIONI DELL'OMS, CHE DICEVANO ''NON USATELA, SERVE SOLO AI MALATI, CREA UNA FALSA SENSAZIONE DI SICUREZZA''

https://m.dagospia.com/gli-esimi-virologi-spernacchiati-dalla-scienza-le-mascherine-riducono-i-contagi-di-oltre-il-50-236801

LOPALCO, IL PRIMO VIROLOGO IN LISTA (COL PD) - HA GESTITO L'EMERGENZA IN PUGLIA. ORA CORRE ALLE REGIONALI CON EMILIANO

LOPALCO

Tony Damascelli per ''il Giornale''

Il virus porta voti. È quello che si augura Lopalco Pier Luigi, l'epidemiologo che ha coordinato l'emergenza del Covid19 in Puglia. I risultati eccellenti, la situazione mai emergenziale, i contagi tenuti sotto controllo, hanno portato l'illustre medico professore ad occupare, come molti altri suoi sodali, i dibattiti televisivi, raggiungendo una popolarità giustificata e riscontrata nei fatti. Va da sé, che seguendo le buone (?) abitudini di questo nostro Paese, la politica ha sentito profumo di tartufo bianco e dunque Emiliano Michele, governatore, più portato allo studio delle cozze pelose, ha capito che Lopalco sarebbe l'uomo giusto al momento giusto.

Essendo, l'Emiliano medesimo, in ritardo, almeno nei sondaggi, rispetto al Raffaele Fitto candidato dell'opposizione, l'ex magistrato si è ritrovato in mano il jolly per vincere al banco. Lopalco scende in campo per debellare un altro pericoloso virus, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega messe assieme possono infettare la terra di Puglia, meglio ricorrere al vaccino del Piddì, di facile e immediata reperibilità. Pier Luigi Lopalco è in piena campagna elettorale, si è presentato alla Festa delle musica, con chitarra appresso, la festa era organizzata ovviamente dalla Regione Puglia governata dell'Emiliano di cui sopra, l'imprevedibile rockettaro Lopalco ha raccolto applausi ma ha invitato al rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria.

lopalco

Tra l'altro lo stesso epidemiologo ha annunciato che prima di ottobre non sarà possibile riportare il pubblico negli stadi di football. Però si presume che sarà importante radunare il popolo del centrosinistra per la consultazione elettorale. Ovviamente l'opposizione si oppone, l'onorevole D'Attis commissario regionale di Forza Italia, denuncia l'operazione con la quale verrebbero utilizzati e sperperati i denari pubblici per la candidatura del professore brindisino di Mesagne, residente in Toscana a Pisa. La battaglia si preannuncia aspra. La pandemia continua a mettere paura, la mascherina protegge da eventuali contagi. Intanto il virus della politica utilizza uomini in maschera per allungare la carriera.

michele emiliano lopalco