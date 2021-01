NON È LA RAI, È TELE-CASALINO! CLAMOROSA AMMISSIONE DI VIALE MAZZINI IN RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE DI ANZALDI: TUTTE LE IMMAGINI DI CONTE TRASMESSE NEI TG RAI VENGONO REALIZZATE DIRETTAMENTE DA PALAZZO CHIGI: MEJO DEI CINEGIORNALI LUCE! - FACENDOSI SCUDO DELLA PANDEMIA, DA 10 MESI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IMPONE ALLA RAI DI TRASMETTERE SOLO IMMAGINI DI CONTE SCELTE E GIRATE DA CASALINO E DAI SUOI UFFICI. E LA RAI M5S È STATA BEN CONTENTA DI ACCETTARE, SOPRATTUTTO IL TG1...

“A causa della pandemia, la presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto che, per motivi di sicurezza sanitaria, non sia opportuno che operatori esterni lavorino negli ambienti di Palazzo Chigi per produrre servizi televisivi e pertanto, tutte le immagini del presidente del Consiglio vengono realizzate direttamente dagli uffici della presidenza stessa”. Lo spiega Viale Mazzini – in risposta ad un’interrogazione del Segretario della Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che su Facebook si chiede: “Perché la Rai, a differenza delle tv commerciali, ha accettato questa situazione? Perché in particolare il Tg1 ha accettato per mesi di trasmettere le immagini decise e vagliate direttamente dagli uffici del premier?”.

Anzaldi parla inoltre di “messinscena orchestrata dai collaboratori di Conte, una situazione da Minculpop che non ha paragoni in nessuna democrazia occidentale. Come possono l’Ordine dei giornalisti, la Fnsi, l’Usigrai, l’Agcom non dire e fare nulla di fronte ad una tale lesione dell’autonomia giornalistica? Perché la Rai ha accettato da Conte, e solo da lui a differenza di tutti gli altri esponenti politici e istituzionali, questa imposizione? La Rai può contare su apparato produttivo di circa 6mila tecnici, ai quali si aggiungono innumerevoli appalti esterni per ulteriori 4mila tecnici: 10mila operatori che avrebbero potuto e dovuto occuparsi delle riprese anche di Conte sono stati umiliati, senza peraltro alcun risparmio – conclude Anzaldi – per il servizio pubblico”.

(DIRE) - "Quello che era un sospetto ora diventa una grave e inquietante certezza: tutte le immagini di Conte che sono state trasmesse per mesi sui telegiornali della Rai e che abbiamo visto ossessivamente ogni sera, con Conte in posa 'indaffarato' per i corridoi di Palazzo Chigi e 'al lavoro' nel suo ufficio modello Istituto Luce, sono state realizzate direttamente dagli uffici di Conte, autoprodotte dalla presidenza del Consiglio.

Una messinscena orchestrata dai collaboratori di Conte, una situazione da Minculpop che non ha paragoni in nessuna democrazia occidentale. Come possono l'Ordine dei giornalisti, la Fnsi, l'Usigrai, l'Agcom non dire e fare nulla di fronte ad una tale lesione dell'autonomia giornalistica?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica il testo della sua interrogazione e la risposta arrivata dalla Rai.

"Perche' la Rai - prosegue Anzaldi - ha accettato da Conte, e solo da lui a differenza di tutti gli altri esponenti politici e istituzionali, questa imposizione? La Rai puo' contare su apparato produttivo di circa 6mila tecnici, ai quali si aggiungono innumerevoli appalti esterni per ulteriori 4mila tecnici: 10mila operatori che avrebbero potuto e dovuto occuparsi delle riprese anche di Conte sono stati umiliati, senza peraltro alcun risparmio per il servizio pubblico. Rispondendo alla mia interrogazione, la Rai dichiara ufficialmente: 'Tutte le immagini del Presidente del Consiglio vengono realizzate dagli uffici della Presidenza stessa'.

Quella che poteva essere una situazione eccezionale nelle prime settimane della pandemia, quando non c'erano mascherine e dispositivi di sicurezza, e' diventata una distorsione permanente. Tutte le attivita' sono riprese, dopo il Lockdown di marzo e aprile, ma non la possibilita' per le televisioni di riprendere il presidente del Consiglio, magari consentendo ad un operatore Rai di girare in autonomia volta per volta immagini da dare a tutte le tv. Perche' la Rai, a differenza delle tv commerciali, ha accettato questa situazione? Perche'- conclude Anzaldi- in particolare il Tg1 ha accettato per mesi di trasmettere le immagini decise e vagliate direttamente dagli uffici del premier?".

RAI: MULE' (FI), 'VICENDA SCANDALOSA, IMMAGINI DA CHIGI PER PROPAGANDA CONTE'

(Adnkronos) - ''In risposta a un'interrogazione dell'onorevole Michele Anzaldi, la Rai fa sapere agli italiani che le immagini del premier Conte che 'svolazza' come nel peggio dei cinegiornali Luce all'interno di Palazzo Chigi, sono state prodotte direttamente dalla presidenza del Consiglio. La Rai giustifica ciò con la pandemia e il rischio di evitare che operatori della Rai siano a Palazzo Chigi.

È una giustificazione assolutamente ridicola perché non si capisce come operatori di una struttura diversa (e peraltro pagata con i soldi dei contribuenti) siano immuni dal Covid rispetto a operatori del Servizio Pubblico". Lo dichiara in una nota Giorgio Mule', capogruppo FI in commissione di Vigilanza Rai. "In sostanza par di capire che gli italiani hanno pagato una società esterna alla Rai (a meno che le immagini non siano state girate direttamente da Rocco Casalino o da altri suoi colleghi) per vedere immagini del Presidente del Consiglio: bello, operativo, senza giacca e in maniche di camicia tra gli uffici di Palazzo Chigi.

Questa vicenda scandalosa - continua Mulè - oltre a gettare nel ridicolo la Rai e i telegiornali che si prestano a questo tipo di comunicazione, segnala un fatto al quale va posto subito rimedio. I Tg della Rai che mandano immagini preconfezionate del premier ad uso e consumo della sua propaganda e vanagloria d'ora in poi abbiano almeno la decenza di scrivere che si tratta di 'immagini fornite dalla Presidenza del Consiglio' quando manderanno in onda i loro servizi'', conclude.

RAI, LEGA: INQUIETA PROPAGANDA CONTE NEI TG, PEGGIO DEL MINCULPOP

(askanews) - "La vicenda delle immagini di Giuseppe Conte autoprodotte da Palazzo Chigi da diffondere nei notiziari Rai, come confermato da Viale Mazzini, desta preoccupazione e delinea un'attività di propaganda da parte dei collaboratori di Conte a favore del Presidente del Consiglio nei telegiornali del Servizio Pubblico, e soprattutto al Tg1". Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Alessandro Morelli, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi.

"Immaginiamoci quale putiferio mediatico si sarebbe scatenato se, ai tempi in cui era Ministro dell'Interno, Matteo Salvini si fosse fatto realizzare delle immagini ad hoc da diffondere nei telegiornali Rai. Le immagini in questione, per giunta" proseguono i parlamentari, "sono create ad arte per veicolare l'immagine di un Presidente laborioso e solerte, in stile Minculpop nel Ventennio. Una vicenda scandalosa e inquietante" concludono, "che indigna ancor di più pensando a come il M5s, fino a qualche tempo fa, gridasse alla presunta propaganda altrui, guardando la pagliuzza negli occhi degli altri anziché la trave nei propri".

