NON C’È SOLO LA RUSSIA DA TENERE A BADA. PAROLA DI CROSETTO – AL VERTICE NATO DI WASHINGTON, IL MINISTRO DELLA DIFESA PROVA A RICHIAMARE L'ATTENZIONE SUL NORD AFRICA: “C'È PER NOI IL FRONTE SUD CHE È IMPORTANTE E PUÒ ESSERE ALTRETTANTO PERICOLOSO DI QUELLO EST. PER QUESTO ABBIAMO BISOGNO DI UNA NATO FORTE, CHE VOGLIA ALLARGARSI E NON ARROCCARSI…” – IL FANTOMATICO PIANO MATTEI DELLA MELONI È CADUTO NEL VUOTO E DA MESI LA DUCETTA SI AFFANNA PER BLOCCARE I FLUSSI DI MIGRANTI DALLA LIBIA...

(Adnkronos) - Per la Nato "c'è il tema della sicurezza del mondo che in qualche modo è messa in pericolo dalle autocrazie che ritengono che il diritto internazionale possa essere superato dal diritto della forza. E' una cosa che non possiamo accettare e su cui l'Italia si impegna per costruire un ruolo degli organismi sovranazionali. Avremmo bisogno di un'Onu più forte di quello degli ultimi anni, quando è stato bloccato dai veti incrociati, c'è bisogno di costruire un luogo internazionale per parlare di pace, regole, diritto che è l'unico modo per far cessare le armi o il diritto del più forte".

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, arrivando a Washington per il vertice Nato. Per il titolare della difesa , ''c'è un importante fronte aperto a Est nel quale l'Italia è un attore nell'aiuto all'Ucraina dopo l'invasione russa. C'è per noi il fronte Sud che è altrettanto importante e che può essere altrettanto pericoloso. C'è bisogno di un'attenzione da parte della Nato a questo fronte e mi pare che l'abbiamo avuta".

(ANSA) - "Nelle nostre corde ma anche nel futuro della Nato" c'è un fronte sud che è "altrettanto importante e può essere altrettanto pericoloso di quello est: c'è bisogno di un'attenzione della Nato a questo fronte sud e mi sembra che l'abbiamo avuta con qualcuno che se ne occupi nell'Alleanza". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto all'arrivo a Washington per il vertice della Nato rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero le aspettative per l'incontro e per l'Italia.

"La aspettative sono molte perché i tempi che abbiamo davanti sono più difficili di quelli che abbiamo alle spalle. Per questo abbiamo bisogno di una Nato forte, che voglia allargarsi e non arroccarsi, e sappia farsi portatrice di quei valori che l'hanno costituita", ha spiegato Crosetto.

