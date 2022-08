NON SARANNO GLI AMERICANI A FAR CROLLARE LA DITTATURA DI XI JINPING, MA I CINESI – L’ECONOMIA DI PECHINO VA MALISSIMO, PER COLPA DELLA POLITICA ZERO COVID E DELLA CRISI IMMOBILIARE. RISULTATO? GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO SONO TUTTI FALLITI. COMPRESO QUELLO DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: UNO SU CINQUE NON LAVORA, E IL TREND CONTINUA A PEGGIORARE. È IL DATO CHE PREOCCUPA DI PIÙ IL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DEL CONGRESSO CHE DOVREBBE RIELEGGERLO…

Estratto dell'articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

xi jinping

Un luglio da dimenticare per l'economia cinese. Che continua a rallentare. Tra lockdown per provare a contenere i nuovi focolai di Covid che scoppiano in tutto il Paese e la crisi del settore immobiliare, che fatica a riprendersi, Pechino manca l'appuntamento con tutte le previsioni fatte dal governo e dagli analisti: vendite al dettaglio, investimenti, produzione industriale e, soprattutto, disoccupazione giovanile.

giovani cinesi

[…] Così quest' anno sarà particolarmente dura trovare lavoro per i 10,76 milioni di neo-laureati. A pagare il prezzo della strategia zero-Covid e delle strette sulle aziende tech, l'immobiliare e l'educazione saranno proprio le ragazze e i ragazzi usciti dalle università.

Un giovane cinese su cinque oggi non lavora. Per il quarto mese consecutivo la disoccupazione giovanile (nella fascia 16-24 anni) ha continuato a galoppare, arrivando a toccare ora il 19,9%: record. È il dato che preoccupa di più il governo: un mal di testa non da poco per il Partito a pochi mesi dal Congresso d'autunno.

XI JINPING - LI KEQIANG

Tornato da Beidaihe, il buen retiro estivo della nomenklatura comunista, il premier Li Keqiang si è rivisto in visita a Shenzhen per ispezionare le aziende e, soprattutto, incoraggiare i giovani imprenditori. Sono mesi che il premier Li, che il prossimo anno sarà pensionato per limiti di età, lancia i suoi allarmi sull'economia.

In netto contrasto con le parole del suo capo, il presidente Xi Jinping, che invece continua a ripetere che la strategia Zero-Covid è la migliore medicina possibile per il Paese. Dopo le stime al ribasso degli analisti, il governo ha riconosciuto che la Cina non raggiungerà l'obiettivo ufficiale di crescita del 5,5% per l'anno. Per gli esperti ci si dovrebbe fermare al 3,3%. […]

xi jinping vertice brics giovani cinesi. giovani cinesi si immortalano davanti a uniqlo li keqiang davos xi jinping a hong kong