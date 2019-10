NON SEQUI-TUR - CI SCRIVE L'AVVOCATO DI VALENTINA PIZZALE, DENUNCIATA PER STALKING DA ETTORE SEQUI, AMBASCIATORE E CAPO DI GABINETTO DI LUIGI DI MAIO: ''LA MIA ASSISTITA NON HA MAI PEDINATO, SEGUITO O FATTO APPOSTAMENTI, E NEL CAPO DI ACCUSA NON SI CONTESTA NESSUNA DI QUESTE CONDOTTE. IL DOTT. SEQUI NON AVEVA MAI COMUNICATO LA SUA VOLONTÀ DI CHIUDERE IL RAPPORTO, TANTO CHE…''

Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato di Valentina Pizzale, denunciata per stalking dal capo di gabinetto del ministro Luigi Di Maio, l'ambasciatore Ettore Sequi:

Nonostante sia stato formalizzato il capo di imputazione per la mia assistita con condotte che ovviamente verranno contestate in sede di dibattimento, che essendo l’unica sede deputata a tal fine è stato chiesto anche dalla Sig.ra Pizzale, si continua a leggere sui giornali (principalmente on-line) e riviste, fatti che non sono mai accaduti ed altri che ledono l’onorabilità della Sig.ra Pizzale.

Non sono corrispondenti al vero tutte le affermazioni riguardanti presunti pedinamenti e sul fatto che la Sig.ra Pizzale volesse a tutti i costi riprendere una relazione con il Dott. Sequi.

La mia assistita non ha mai pedinato, seguito o fatto alcun genere di appostamenti al Dott. Sequi, né sul suo luogo di lavoro né tantomeno presso la sua abitazione. Nel capo di imputazione infatti non si contesta nessuna di queste condotte persecutorie.

La Sig.ra Pizzale non ha mai insistito affinché il Dott. Sequi riprendesse una relazione con lei anche perché il Dott. Sequi non le aveva mai dimostrato o riferito la propria volontà di chiudere il rapporto. Non ci sono prove che dimostrino la volontà del Dott. Sequi di voler chiudere la relazione o anche semplicemente di allontanare da sé la Sig.ra Pizzale. Anche dopo la presentazione della querela, durante le numerose e reciproche conversazioni, il Dott. Sequi non ha mai avvertito la Sig.ra Pizzale dell’indagine in corso della quale, la mia assistita, ne è venuta a conoscenza solo nel mese di maggio 2019.

Inoltre, visto e considerato che si continua a sostenere la clandestinità della relazione da parte di entrambe i soggetti, è bene precisare che nel momento in cui è nato il rapporto, la Sig.ra Pizzali aveva già terminato la relazione con il precedente compagno ed il Dott. Sequi era già separato da diversi anni (così come confermato nella querela del 18 settembre 2019 nella quale afferma che era oramai separato da 20 anni e così come detto più volte alla mia assistita).

Da ultimo si legge su molti quotidiani che il Dott. Sequi, direttamente o per il tramite del suo avvocato, sarebbe stato disposto a ritirare la denuncia dietro rassicurazioni della Sig.ra Pizzale di cessare il suo comportamento ma la Sig.ra Pizzale non lo avrebbe fatto. Questo lasciando intendere che la Sig.ra Pizzale avrebbe voluto continuare con il proprio comportamento.

Sul punto è bene osservare che: in primo luogo la Sig.ra Pizzale da quando ha saputo di essere stata denunciata per stalking (nel mese di maggio e non luglio come da voi riportato) ha interrotto ogni contatto diretto con il Dott. Sequi. In secondo luogo non sarebbe stato possibile ritirare la querela in quanto, così come disposto dal 4 comma dell’art. 612 bis c.p., nel caso di specie la stessa è irrevocabile

