NON SOLO BLAIR: ANCHE STARMER AVEVA UN LEGAME STRETTISSIMO CON SILVIO BERLUSCONI! IL NUOVO PREMIER BRITANNICO ERA PARTE DEL TEAM LEGALE INCARICATO DI PREPARARE IL RICORSO DEL CAV ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SUL CASO DELLA CONDANNA A 4 ANNI, DI CUI UNO CONDONATO, PER FRODE FISCALE NEI CONFRONTI DELL’EX PREMIER - A NOVEMBRE 2014 IL "DAILY MAIL" SI CHIEDEVA PERCHÉ STARMER FOSSE COSÌ RETICENTE A PARLARE DEI SUOI RAPPORTI CON “IL TURPE SILVIO”

Cristina Marconi per “il Foglio” - Estratti

keir starmer dopo la vittoria alle elezioni

Poco più di dieci anni fa, in un tempo neppure troppo lontano, l’uomo che tutti i sondaggi indicano come il prossimo prime minister britannico era uno degli avvocati più importanti del Regno Unito, ma non solo.

Era parte del team legale incaricato di preparare il ricorso di Silvio Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo sullo spinosissimo caso della condanna a quattro anni, di cui uno condonato, per frode fiscale nei confronti dell’ex premier, che gli costò tra le altre cose il seggio da senatore.

blair berlusconi

Era il primo agosto 2013, gli avvocati agirono poco dopo – la loro memoria è datata 25 settembre 2014 – ma solo nel maggio del 2021 la Corte rispose facendo all’Italia dieci domande e chiedendo se Silvio Berlusconi avesse “avuto diritto a un processo equo” e se avesse “beneficiato di una procedura davanti a un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge”, disponendo anche “del tempo necessario alla preparazione della sua difesa”.

starmer berlusconi daily mail

Questo il risultato tardivo del lavoro fatto da Keir Starmer insieme a Niccolò Ghedini, Franco Coppi, Andrea Saccucci, Giulio Nascimbene e un altro “barrister” illustre come l’inglese Steven Powles. Il fascicolo numero 8683/14 intitolato “Berlusconi vs Italy” è rimasto a prendere polvere a Strasburgo per sette anni prima di portare a una risposta: vi si sottolineavano una serie di violazioni del diritto di difesa, come il taglio del numero di testimoni e la mancata accettazione del legittimo impedimento dell’imputato, per motivi di salute, a partecipare a cinque udienze.

Erano state riportate anche le dichiarazioni di uno dei giudici, Amedeo Franco, secondo cui la sentenza era stata “una porcheria”, mentre il presidente del collegio di Cassazione che condannò Berlusconi era stato accusato dagli avvocati di avere una “profonda ostilità” e un “bias”, un pregiudizio nei confronti dell’imputato, sulla base delle testimonianze di tre dipendenti di un hotel di Ischia con i quali il giudice, tra il 2007 e il 2010, si sarebbe lasciato andare a giudizi pesanti nei confronti di Berlusconi, definito “una chiavica”. Il fatto che la vicenda sia venuta fuori a malapena nel Regno Unito ha dato adito a pochi frisson, anche perché le vicende giudiziarie di Berlusconi sono state un’ossessione nazionale che all’estero è stata di molto semplificata.

keir starmer

A novembre 2014 Andrew Pearson sul Daily Mail si chiedeva perché Starmer fosse così reticente a parlare dei suoi rapporti con “il turpe Silvio”, chiedendosi se l’ex avvocato per i diritti umani, con forti credenziali di sinistra e per di più “convintamente repubblicano”, abbia sofferto di un “vuoto di memoria”, visto che nel curriculum presentato nelle selezioni del Labour per candidarsi “ha omesso il fatto di essere parte del team legale” dell’ex premier italiano, e anche se l’avvocato “non ha incontrato il miliardario”, è nel gruppo che sta preparando il suo ricorso a Strasburgo. Segue una barzelletta di Berlusconi, non delle migliori, per illustrare il carattere dell’uomo al pubblico britannico.

keir starmer

Sulla stampa Uk la cosa non ha avuto seguito, solo Pearson ha provato a riproporla nel 2017, ma non ha suscitato l’indignazione sperata. Forse perché il pubblico britannico ha una diversa comprensione delle carriere legali, o forse perché Starmer è stato bravo a mettere a tacere la faccenda.

keir starmer da giovane silvio berlusconi tony blair keir starmer giovane magistrato jacques chirac tony blair gerhard schroeder romano prodi silvio berlusconi jose zapatero roma 2004 keir starmer da giovane silvio berlusconi e tony blair nel 2002 keir starmer e la moglie vic 6 keir starmer e la moglie vic 7

(…)