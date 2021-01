NON SOLO MELANIA: LA CASA BIANCA E’ ALLA FRUTTA – IL CLAN TRUMP SPACCATO DOPO L’ASSALTO A CAPITOL HILL. MENTRE MELANIA TACE E CONTINUA LA SUA DIETA DI 7 FRUTTI AL GIORNO, LA FIGLIA DI THE DONALD, IVANKA L'UNICA A CONTESTARE LE AZIONI DEL LEADER USA. È STATA LEI A CONVINCERE IL PADRE A NON ECCITARE ULTERIORMENTE LA FOLLA. LA FIGLIA MAGGIORE, CHE SECONDO MOLTI PRENDERÀ IL TESTIMONE POLITICO DEL PRESIDENTE, SI È PRECIPITATA NELLO STUDIO OVALE, PARLANDO A LUNGO CON LUI. “SENZA DI LEI, SAREBBE ANDATA PEGGIO”

Anna Lombardi per la Repubblica

Melania Donald Trump

Sette frutti al giorno. Nemmeno il caos scatenato dal marito Donald Trump a poche centinaia di metri dalla sua casa - Bianca, s' intende - ha tolto l' appetito alla First Lady Melania. La sua routine fatta di pilates all' alba, passeggiate coi pesi alle caviglie e i sette snack a base di frutti diversi condivisi col figlio quattordicenne Barron, costretto dalla pandemia a studiare da remoto, non è stata interrotta neanche dalle violenze che il giorno dell' Epifania hanno sprofondato l'America nel caos. L' ex modella slovena, d' altronde, al ruolo di First Lady non ha mai veramente ceduto.

E in questi ultimi giorni sembra essere più fedele che mai al motto sfoggiato nel 2018 perfino sulla giacca, visitando i bambini immigrati detenuti al confine col Messico: "I don' t really care. Do U?" (non me ne importa, e a te?). L' ultimo suo messaggio ufficiale, postato sull' account @FLOTUS il 1° gennaio («Vi auguro un 2021 di gioia, salute e pace») oggi suona perfino beffardo.

TRUMP BANNATO DAI SOCIAL

Eppure, mentre i rivoltosi aizzati da colui che il New Yorker ha già soprannominato "Incitatore- in-Capo" assaltavano Capitol Hill, Melania, nelle sue stanze, ha continuato imperterrita a supervisionare i fotografi incaricati di immortalare i tappeti della Casa Bianca da lei fatti restaurare per un libro patinato, di quelli da tenere in salotto. Poi, è sparita. Un silenzio, insinua Vanity Fair America dovuto forse alle precipitose dimissioni, all' indomani della rivolta, delle sue collaboratrici più strette: la chief of staff Stephanie Grisham e la responsabile dell' agenda, Anna Cristina Niceta. Abbandonata da chi le scriveva i discorsi e le curava i social.

ivanka e melania trump by osho

Di sicuro, scrive Cnn , si è guardata bene dal precipitarsi nello Studio Ovale per far ragionare l' ostinato coniuge: lasciando che se la sbrigasse la figliastra Ivanka. E non a causa delle voci di divorzio più volte smentite da Grisham: semmai, perché Melania condivide le azioni del presidente, come ha twittato più volte: «Contate solo i voti legali, non gli illegali!». Posizione che accomuna l' intero clan Trump, con buona pace del fatto che fra Melania e i figli di primo e secondo letto del marito non corre buon sangue: e lei, in privato, li chiama addirittura «serpenti».

donald e melania trump 1

C' erano infatti pure Don Jr. ed Eric, i rampolli cui nel 2016 The Donald affidò il suo (traballante) impero, fra i trumpiani raccoltisi all' Ellipse Park, il sei gennaio: compleanno, fra l' altro, del terzogenito, cui la folla ha cantato pure "tanti auguri a te".

Da allora, Don dalla Florida ed Eric da New York, dove vive con la moglie Lara - l' unica con un futuro politico già tracciato, pronta a correre per il Senato nel 2022 nella natia Carolina del Nord - non fanno che twittare furiosamente: minacciando fisicamente i repubblicani che non li sostengono: «Verremo nel vostro cortile ». E accusando Twitter di «silenziare i conservatori». Don Jr. ha addirittura postato un video dove lo si vede in un tendone mentre con gli amici guarda le scene di Capitol Hill invasa, mentre brinda con la fidanzata Kimberly Guilfoyle intenta in una danza sexy.

donald e melania trump 2

Nel giorno più lungo della democrazia americana, non è stata solo Melania a far finta di nulla.

Pure Tiffany, nata dal matrimonio con Marla Maples, ha twittato: per fare gli auguri, con tanto di cuoricini, al fratellastro Eric, proprio mentre il Campidoglio veniva occupato. Pur impegnata nell' organizzazione del trasloco da Washington alla Florida - dove col marito Jared ha comprato una tenuta a Indian Creek Island, a largo di Miami - e nella stesura di un libro sui suoi anni alla Casa Bianca («la sua verità»), è toccato dunque a Ivanka convincere il padre a non eccitare ulteriormente la folla.

ivanka trump con mascherina

La figlia maggiore, che secondo molti prenderà il testimone politico del presidente, si è precipitata nello Studio Ovale, cacciando tutti fuori e parlando a lungo con lui. Lo ha placcato solo in parte, hanno confidato a Cnn alcuni testimoni oculari: «Senza di lei, sarebbe andata peggio». Non solo Melania: Casa Trump è davvero alla frutta.

melania trump e le decorazioni di natale alla casa bianca 1 ivanka trump distribuisce pacchi alimentari gary cohn jared kushner ivanka trump ivanka trump distribuisce pacchi alimentari ivanka trump distribuisce pacchi alimentari melania trump e le decorazioni di natale alla casa bianca 2 melania e donald trump 1 melania e donald trump 2 melania trump a braccetto del militare 5 melania e donald trump 3 donald e melania trump by osho