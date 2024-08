NON SOLO MELONI E LOLLOBRIGIDA, ANCHE KAMALA S’AFFIDA AL COGNATO! - FIGURA CRUCIALE NELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA HARRIS E’ IL COGNATO TONY WEST - EX DEL DIPARTIMENTO DI STATO DURANTE BARACK OBAMA, WEST SI È PRESO UN PERIODO DI PAUSA DAL SUO ATTUALE INCARICO DI AVVOCATO A UBER PER CONCENTRARSI SULLA CORSA ALLA CASA BIANCA DI HARRIS COME CONSIGLIERE NON PAGATO - LA CAMPAGNA DI KAMALA LANCIA “REPUBLICANS FOR HARRIS” NEL TENTATIVO DI CORTEGGIARE I CONSERVATORI ANTI-TRUMP E I SOSTENITORI DI NIKKI HALEY…

(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - Kamala Harris si affida al cognato Tony West, che era con lei quando Joe Biden le ha comunicato il suo ritiro. Nelle ultime tre settimane West si è rivelato una figura cruciale nella campagna della vicepresidente e nella sua raccolta fondi.

Ex del dipartimento di stato durante Barack Obama, West si è preso un periodo dal suo attuale incarico di avvocato a Uber per concentrarsi sulla corsa alla Casa Bianca di Harris come consigliere non pagato. West, riporta il New York Times, è considerato l'arma segreta della vicepresidente in queste prime settimana di campagna, anche se molti progressisti sono preoccupati dalla sua presenza, perché convinti che possa spingere Harris ad abbandonare le sue posizioni più liberal.

LA CAMPAGNA DI KAMALA LANCIA 'REPUBLICANS FOR HARRIS'

Punta ai voti dei repubblicani anti-Trump

(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - La campagna di Kamala Harris lancia 'Republicans for Harris' nel tentativo di corteggiare i conservatori anti-Trump e i sostenitori di Nikki Haley. L'iniziatiuva muoverà i primi passi la prossima settimana in Arizona, North Carolina e Pennsylvania, tre degli stati chiave per la conquista della Casa Bianca.

"L'estremismo" di Donald Trump "è tossico per milioni di repubblicani che non credono più che il partito rappresenti i loro valori", ha detto la campagna di Harris, osservando che l'obiettivo è cercare di conquistare i "repubblicani che credono che il Paese venga prima del partito e sanno che gli americani meritano un presidente che difenderà le loro libertà e un commander-in-chief che metterà l'interesse degli americani sopra il suo".

MEDIA, 'IRONIA SU JOSH SHAPIRO, CERCA DI IMITARE OBAMA'

Nyt, fra i due c'è un rapporto stretto dal 2008

(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - Josh Shapiro, il governatore della Pennsylvania in corsa per diventare il vice di Kamala Harris, ha da anni uno stretto rapporto con Barack Obama. Shapiro è stato infatti uno dei primi a sostenere l'ex presidente nel 2008 in Pennsylvania, stato che Hillary Clinton vinse alla primarie.

Da allora - riporta il New York Times - i rapporti fra i due sono cresciuti e molti ironizzano sul fatto che il governatore cerchi di imitare Obama nel modo di parlare e nei gesti. Tutti e due hanno anche un cane che si chiama 'Bo'. La somiglianza ha spinto molti online a riferirsi a Shapiro, che è ebreo, come "Baruch Obama". J.D. Vance, il vice di Donald Trump, ha di recente detto che Shapiro "parla come Barack Obama".

