1. FRASSINETTI, OLTRE AL FASCISMO C’È DI PIÙ: LE CONCESSIONI A “PRO VITA” DELLA SOTTOSEGRETARIA ALL’ISTRUZIONE

Estratto dell’articolo di Simone Alliva per www.editorialedomani.it

paola frassinetti al campo 10 con i camerati

Quella di Paola Frassinetti, la sottosegretaria di Fratelli d’Italia all’Istruzione che sul suo profilo Facebook fa riferimento al «fascismo immenso e rosso», citando lo scrittore francese Robert Brasillach, accusato di collaborazionismo con il Terzo Reich, altro non è che una parte della sua antica storia.

Una storia che condivide da più di trent’anni, militando nelle opposizioni di destra di matrice fascista. Prima missina poi di An e FdI a Milano. Non può essere una sorpresa una classe dirigente coerente con la sua natura, ampiamente raccontata nel libro del linguista Massimo Arcangeli: “Quel braccio alzato. Storia del saluto romano”, con l’ultimo capitolo “L’Italia s’è destra” in cui emergono i legami della destra di governo con il fascismo e l’ultranazionalismo nero internazionale.

paola frassinetti 5

In un passaggio si fa anche riferimento al ristorante Corte dei Brut, centro culturale e crocevia del nazifascismo esoterico dove, dimostra Arcangeli, Frassinetti è di casa. Ma appunto è solo una parte di una traiettoria di vita ben visibile. Più celata è quella che racconta il legame tra la sottosegretaria e il mondo Pro-Vita. Tra le pontiere che ha reso possibile l’ingresso nelle istituzioni dei progetti anti-gender, pro-life e pro-family neocattolici trasformandoli in politiche pubbliche vere e proprie.

È il 5 agosto 2020, mascherina calata sotto il naso e voce roca, Frassinetti, all’epoca Responsabile di Fratelli d’Italia del dipartimento Istruzione, interviene contro il cosiddetto ddl Zan. Prima dentro la Camera, poi in piazza: «Le lobby Lgbt vogliono entrare nelle scuole. Distribuire opuscoli con bambini con sessi diversi».

quel braccio alzato - massimo arcangeli

E ancora: «L’intento è agevolare delle potenti associazioni Lgtb per poter incidere nella mente degli adolescenti». Il vocabolario di una cinquantina di parole è rafforzato da un dizionario che arriva direttamente dalle piazze del Family Day […]

Nel maggio del 2021 si schiera contro la circolare del ministero dell’Istruzione guidato da Patrizio Bianchi con la quale si invitano le scuole di ogni ordine e grado a celebrare il prossimo 17 maggio la “Giornata internazionale contro l’omotransfobia”. L’anno successivo Frassinetti firma insieme a molti altri il manifesto valoriale di Pro-Vita e Famiglia. Porta bene, entra in Parlamento, viene nominata sottosegretaria all’Istruzione.

Il 14 dicembre 2022 accoglie nelle stanze del ministero dell’Istruzione le associazioni CitizenGo Italia e Non Si Tocca La Famiglia, la delegazione anti-gender consegna una petizione "Stop gender nelle scuole" e presenta le proposte «per la tutela e l'educazione dei bambini e dei ragazzi dalle propagande ideologiche».

All'uscita le due associazioni si ritengono soddisfatte «per il clima positivo nel recepire le urgenze e le istanze che in questo momento ritengono urgentissime» e dichiarano di avere «appuntamento a breve per fare il punto della situazione».

PAOLA FRASSINETTI - GIORGIA MELONI

Nel marzo 2023 apre invece le porte all’associazione Pro-Vita e Famiglia ricevendo un documento dal titolo “Progetti applicati nelle scuole italiane ispirati alla teoria gender” dove si raccolgono i corsi di anti-bullismo con tanto di città, scuole, indirizzi, nomi e cognomi dei protagonisti che portano avanti corsi di educazione alle differenze.

paola frassinetti al campo 10 con i camerati 2

L’8 giugno 2023 organizza insieme a ProVita alla Camera il convegno "Dall'emergenza all'alleanza educativa”. Accanto a Frassinetti siedono l’integralista cattolico Jacopo Coghe e Massimo Gandolfini leader del Family Day e fresco di nomina come consulente del Dipartimento per le politiche antidroga.

È una presenza fissa ai convegni: “Educare alla Libertà, alla bellezza e all’affettività”, organizzati da Giusy D'Amico, (presidente dell'associazione “Non si tocca la famiglia”), molto vicina al leghista Rossano Sasso, da questo lavoro di tessitura e confronto nasce la risoluzione contro il gender approvata in Parlamento.

jacopo coghe a otto e mezzo

Un attivismo quello di Frassinetti non solo sui social, nel turbinio dello scandalo per la nomina di Francesco Spano, capo-gabinetto dichiaratamente gay al ministero della Cultura è proprio la sottosegretaria che nelle chat del Dipartimento Scuola, che contiene anche esponenti Pro-Vita, si dichiara più ostile a Spano.

2. PAOLA FRASSINETTI, DEPUTATA RICANDIDATA DI FDI: ECCO QUANDO PARTECIPAVA CON I NEOFASCISTI ALLE PARATE VIETATE AL CAMPO 10

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per www.repubblica.it – 5 settembre 2022

il post di paola frassinetti

"Ma vai aff...". Eccola, la deputata Paola Frassinetti. Vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia. Candidata alle prossime elezioni. Eccola in mezzo a un drappello di camerati che sfidano, tra insulti e minacce, alcuni manifestanti antifascisti dell'Anpi.

Frassinetti spunta in mezzo al gruppo e, allungando il braccio, scura in volto, si lascia andare alla rabbia ("ma vai aff...", grida prima di tornare sui suoi passi nelle retrovie). E' il 25 aprile 2017. Al Campo 10 del cimitero Maggiore di Milano prefetto e questore hanno vietato ai neofascisti di omaggiare - come accadeva da anni - i caduti della Rsi e i volontari italiani delle SS sepolti proprio al Campo 10.

paola frassinetti 4

Ma, nonostante il divieto, ugualmente un gruppo di esponenti e militanti di estrema destra non vuole far mancare la propria presenza: una sfida, già di per sé, perché programmata nella giornata in cui si celebra la festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Sigle e associazioni antifasciste - Anpi in testa - hanno organizzato un presidio al Musocco (come è chiamato il cimitero Maggiore) proprio per protestare contro i camerati. Divisi da agenti della Digos e altri poliziotti in borghese, i due schieramenti si fronteggiano in uno scontro verbale. Insulti, offese, minacce.

paola frassinetti al campo 10 con i camerati

Nel gruppo di militanti neofascisti spunta Paola Frassinetti, deputata di lungo corso (Msi, An, Pdl, FdI) e già fondatrice, insieme a Gianni Alemanno, dell'associazione culturale "Area" per la "diffusione delle tematiche identitarie e sociali della destra italiana". Attuale responsabile istruzione del partito di Giorgia Meloni, è Frassinetti che ha presentato la recente e controversa proposta di legge per l'istituzione del liceo "made in Italy".

Ma cinque anni fa l'immagine della deputata - ripresa in un video - non è esattamente edificante: né per un deputato della Repubblica né per la responsabile Istruzione di un partito.

paola frassinetti 3

[...] La scena che vede, tra i protagonisti, Frassinetti anticipa di quattro giorni quello che fu uno dei fatti di cronaca più discussi di quell'anno. I mille saluti romani del 29 aprile al solito Campo 10 del cimitero Maggiore. Una parata neofascista organizzata dai militanti di Lealtà Azione e CasaPound. Nel giorno del ricordo di Sergio Ramelli, un corteo di camerati si presentò - a sorpresa - al Musocco e si dispose in file militari per ricordare i caduti repubblichini. [...]

paola frassinetti 2 PAOLA FRASSINETTI