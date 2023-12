NON SOLO L’ACCORDO CON L’ALBANIA NON SERVIRÀ A LIBERARCI DAI MIGRANTI, MA COSTERÀ ANCHE UNO SPROPOSITO – IL GOVERNO MELONI HA IMPEGNATO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI 900 MILIONI DI EURO, CHE SERVIRANNO PER PORTARE A COMPIMENTO IL MEMORANDUM FIRMATO DALLA DUCETTA CON IL SUO CARO AMICO EDI RAMA – TIRANA SI PRENDERÀ SUBITO 16,5 MILIONI, NEL 2024 NE ARRIVERANNO ALTRI 89. E POI, PER I SUCCESSIVI QUATTRO ANNI, VIA CON ALTRI 480 MILIONI. A CUI DEVONO AGGIUNGERSI…

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

EDI RAMA - GIORGIA MELONI

È una cifra monstre, oltre 900 milioni di euro, quella che il governo Meloni ha impegnato per i prossimi cinque anni per la folle idea di mandare in Albania qualche decina di migliaia di migranti soccorsi da navi militari italiane in acque internazionali, ben lontano dalle nostre coste.

Il giallo dei reali oneri finanziari del disegno di legge di ratifica del protocollo Italia-Albania, approvato due settimane fa dal consiglio dei ministri senza indicare alcuna cifra precisa […], è stato svelato lunedì pomeriggio quando il presidente della Repubblica Mattarella ha autorizzato la presentazione del disegno di legge alle Camere. Ovviamente dopo la bollinatura al ministero dell’economia.

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 2

Quali saranno i costi effettivi è impossibile dirlo. Ma ecco le cifre che svelano quanto il governo Meloni è pronto a pagare per l’ipotetico effetto deterrente di un accordo che […] non servirà di certo ad alleggerire l’Italia dagli oneri dell’accoglienza né ad aumentare di chissà quanto i rimpatri che, nonostante l’aumento del 10% nel 2023, restano inchiodati sotto la soglia dei 5.000 all’anno.

Le cifre, dunque: 89 milioni di euro nel 2024 e 480 milioni per i successivi quattro anni. A cui devono aggiungersi altri 40 milioni per la realizzazione delle strutture (l’hotspot a Shengjin e il centro per i rimpatri a Gjader, nell’interno), 8,5 milioni per le strumentazioni tecnologiche e altri 30 milioni di oneri vari.

DAL TRAMONTO ALL ALBANIA - MEME BY EMILIANO CARLI

E i 16,5 milioni da versare subito all’Albania. E poi tutte le spese per le assunzioni previste nei ruoli della magistratura e di funzionari del ministero di Grazia e giustizia e Interni, medici e personale sanitario (che sommate costeranno quasi 45 milioni). E altri 260 per le indennità di servizio di tutto il personale delle forze dell’ordine che sarà impegnato in un vorticoso va e vieni tra Italia e Albania.

Insomma, un gran balletto di cifre, ben di più dei 2-300 milioni di euro a cui avevano fatto cenno i ministri dell’Interno e degli Esteri, Matteo Piantedosi e Antonio Tajani. […] La premier […] va dritto per la sua strada, incrocia le dita sperando che la Corte costituzionale non bocci l’accordo con Edi Rama, al momento bloccato dal ricorso delle opposizioni. Ma il ministro degli Esteri Tajani, a chi gli chiede con quali altri Paesi sono in cantiere accordi del genere, taglia corto: «Per adesso non sono previste altre opzioni».

