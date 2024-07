SABOTAGGIO DEI TRENI IN FRANCIA

FRANCIA: SABOTAGGIO TAV, SOSPETTI SU GRUPPI ULTRASINISTRA

(ANSA) - "Le modalità operative, soprattutto gli incendi dolosi su alcuni punti della rete ferroviaria, assomigliano a quelli utilizzati in passato dall'ultrasinistra": lo hanno fatto sapere fonti della sicurezza francesi a Le Parisien. Le stesse fonti privilegiano la pista della "contestazione ecologista". Il modus operandi, con ordigni incendiari, lo confermerebbe. I primi elementi dell'inchiesta mostrano anche una profonda conoscenza della rete ferroviaria, che fa presupporre "complicità interne alla Sncf".

ATTAL, 'DA SABOTAGGIO TRENI CONSEGUENZE MASSICCE E GRAVI'

(ANSA) - In un messaggio pubblicato su X, il premier francese, Gabriel Attal, deplora "atti di sabotaggio" condotti in modo "preparato e coordinato" sulla rete ferroviaria della Sncf, lo storico operatore ferroviario della Francia. "Le conseguenze sulla rete ferroviaria sono massicce e gravi", aggiunge il primo ministro nel messaggio pubblicato sui social.

EUROSTAR, 'RITARDI DI 90 MINUTI SULLA LINEA BRUXELLES-PARIGI'

(ANSA) - I treni ad alta velocità sulla linea Bruxelles-Parigi subiranno ritardi di almeno novanta minuti "a causa degli atti vandalici coordinati in Francia". Lo rende noto Eurostar, indicando che "tutti i treni ad alta velocità diretti e provenienti da Parigi saranno deviati sulla linea classica oggi". Diversi anche i treni cancellati.

FRANCIA: BEAUNE, 'VERGOGNA A SABOTATORI CRIMINALI'

(ANSA) - ''Vergogna ai sabotatori criminali della nostre rete ferroviaria che cercano di destabilizzare il nostro Paese, rovinare la vita dei francesi e danneggiare la nostra immagine": lo scrive l'ex ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune, dopo il mega-sabotaggio sulla rete ferroviaria francese nel giorno dell'apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024. Beaune ringrazia quindi le migliaia di agenti del trasporto pubblico attualmente mobilitati per ''ripristinare il traffico ed aiutare i viaggiatori''.

MINISTRA FRANCESE DEPLORA SABOTAGGIO TRENI, 'VANDALI, VERGOGNA'

(ANSA) - ''Vergogna ai vandali che privano di partenza per le vacanze numerose famiglie e tutti questo a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Tutto il mio sostegno agli 800.000 passeggeri che prevedevano di partire questo fine settimana. Grazie alla Sncf per la sua mobilitazione": lo scrive in un messaggio pubblicato su X la ministra del Turismo, Olivia Grégoire, dopo il mega-sabotaggio sulla rete ferroviaria della Francia nel giorno della cerimonia di apertura della XXXIII/a Olimpiade.

FRANCIA: SABOTAGGIO TRENI, 'BIGLIETTI RIMBORSATI AL 100%'

(ANSA) - ''L'insieme dei biglietti del treno'' dei passeggeri colpiti dal mega-sabotaggio sulle linee ferroviarie francesi verranno rimborsati ''al 100%": è quanto annunciato dal direttore generale di Sncf, Jean-Pierre Farandou. In occasione di un punto stampa, Farandou ha inoltre riferito che ''migliaia di dipendenti di Sncf Réseau sono mobilitati per riparare'' i danni causati oggi e altre "migliaia" sono dispiegati nelle stazioni di Francia per ''accogliere i passeggeri ed orientarli al meglio". Una situazione, ha proseguito, che ''durerà certamente per tutto il fine settimana'', il tempo di effettuare i necessari interventi di riparazione sulla rete ferroviaria della Francia.

israel katz

ECOLOGISTI ULTRÀ AVEVANO ANNUNCIATO 'RIVOLTA GLOBALE'

(ANSA) - I sospetti avanzati in queste ore da ambienti investigativi francesi su un'ipotetica pista dell'ecologismo ultrà dietro il sabotaggio ferroviario scatenato nel giorno dell'apertura delle Olimpiadi di Parigi arrivano a pochi giorni di distanza dal proclama con cui il gruppo radicale Just Stop Oil aveva annunciato "l'inizio di una rivolta globale" contro i trasporti e l'inquinamento.

Lo slogan era contenuto in un video diffuso nel Regno Unito dopo un tentato blitz (sfociato in 9 arresti) nell'aeroporto londinese di Heathrow, leader europeo del traffico aereo. E in parallelo con un'iniziativa condotta nelle stesse ore da attivisti tedeschi nello scalo di Colonia-Bonn, attribuita nello stesso video all'organizzazione sorella Last Generation.

L'annuncio era quindi stato seguito a stretto giro da una riuscita irruzione dell'aeroporto di Francoforte, in Germania, bloccato ieri per qualche ora, ma anche da blitz in Usa e Canada contro il traffico stradale o aereo.

Just Stop Oil è una campagna che invoca il bando totale degli idrocarburi, mentre Last Generation denuncia tutte le forme d'inquinamento indicate come concause dei cambiamenti climatici.

Entrambe le sigle rivendicano la disobbedienza alle leggi come una necessità, per scuotere il mondo e denunciare governi e imprese di fronte "all'emergenza clima" e ai rischi per il pianeta.

KATZ, SABOTAGGIO FERROVIE FRANCIA OPERA ASSE DEL MALE IRAN

Aeroporto di Basilea-Mulhouse

(ANSA) - Il sabotaggio alle linee ferroviarie dell'Alta Velocità in Francia "è stata programmata ed eseguita sotto l'influenza dell'asse del male dell'Iran e dell'islam radicale". Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ricordando di "aver avvisato questa settimana la sua controparte francese Stephan Sejourne in base a informazione di Israele che l'Iran stava programmando attacchi terroristici contro la delegazione israeliana e tutti i partecipanti alle Olimpiadi. Devono essere assunte crescenti misure preventive per sventare i loro attacchi". "Il mondo libero deve fermare l'Iran ora, prima che sia troppo tardi".

FRANCIA:CHIUSO AEROPORTO BASILEA-MULHOUSE PER MOTIVI SICUREZZA

(AGI/AFP) - L'aeroporto di Basilea-Mulhouse e' stato evacuato per "motivi di sicurezza". Lo ha annunciato l'hub franco-svizzero, mentre la rete ferroviaria e' gravemente paralizzata in Francia a seguito di attacchi alle infrastrutture della Sncf, a poche ore dall'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Per motivi di sicurezza, il terminal ha dovuto essere evacuato ed e' attualmente chiuso. Seguiranno ulteriori informazioni", afferma Euroairport, situato in Francia vicino al confine con la Svizzera. Numerosi allarmi bomba hanno portato all'evacuazione degli aeroporti francesi - tra cui quello di Basilea-Mulhouse - in seguito all'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre e all'omicidio in Francia, il 13 ottobre, dell'insegnante Dominique Bernard nel liceo di Arras (Pas-de-Calais). L'aeroporto di Basilea-Mulhouse e' il terzo aeroporto piu' grande della Svizzera, dopo Zurigo e Ginevra, e uno dei piu' grandi delle province francesi. Nel 2023 ha superato nuovamente la soglia degli otto milioni di passeggeri, non lontano dal record raggiunto prima della pandemia.

Si e' trattato di un allarme bomba", ha dichiarato la prefettura dell'Haut-Rhin, in merito all'evacuazione e alla chiusura del terminal dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse. La stessa fonte ha precisato che "e' stata messa in atto la procedura abituale", compreso l'invio di esperti di smaltimento degli ordigni. "Per motivi di sicurezza, il terminal e' stato evacuato ed e' attualmente chiuso. Ulteriori informazioni seguiranno", aveva dichiarato in precedenza l'Euroairport, situato in Francia vicino al confine con la Svizzera, sul suo sito web. Alla fine dell'anno scorso, lo stesso terminal e' stato oggetto di numerose minacce di bomba, ognuna delle quali ha portato alla sua evacuazione, come da procedura.(

