NON È STATO UN DIBATTITO, MA UNA GANG BANG! - VIDEO: TUTTI CONTRO BLOOMBERG. NELLA PRIMA OCCASIONE DI CONFRONTO, GLI ALTRI CANDIDATI LO HANNO SVENTRATO. WARREN: ''HAI CHIAMATO LE DONNE CICCIONE, LESBICHE CON LA FACCIA DA CAVALLO''. SANDERS GLI RINFACCIA LE POLITICHE RAZZISTE, BIDEN LO SBERTUCCIA PERCHÉ ORA SI SPACCIA PER OBAMIANO, BUTTIGIEG METTE IN MEZZO PURE BERNIE: ''NON SI PUÒ SCEGLIERE TRA UNO CHE VUOLE BRUCIARE IL SUO PARTITO E UNO CHE LO VUOLE COMPRARE''

Claudio Salvalaggio per l'ANSA

I candidati democratici per la Casa Bianca si tolgono i guanti nella nona sfida tv a Las Vegas e si attaccano reciprocamente alla vigilia dei caucus di sabato in Nevada, terza tappa di primarie ancora troppo affollate. Ma il bersaglio grosso per tutti è l'ultimo arrivato, il miliardario Michael Bloomberg, che sta scalando i sondaggi con una campagna di spot pubblicitari da 400 milioni di dollari, la più costosa della storia americana, insidiando sia il frontrunner socialista Bernie Sanders sia la pattuglia dei moderati. Per l'ex sindaco di New York, che non partecipa ad un dibattito politico da oltre 10 anni e che finora si è sottratto al confronto, è un nuovo debutto ma molto amaro. I suoi rivali lo aggrediscono uno dopo l'altro, trasformando subito il palco un ring di wrestling a tratti brutale.

A dare il la è Sanders, che accusa Bloomberg di aver sostenuto quando governava la Grande Mela lo 'stop and frisk', la "vergognosa" prassi di fermare e perquisire i sospetti che discriminava le minoranze nere e ispaniche. Il miliardario ricorda di aver chiesto scusa e afferma di aver ridotto quella politica quando finì fuori controllo ma viene smentito da Elizabeth Warren.

Ed è proprio la senatrice che sferra l'attacco successivo, forse il più letale della serata, quando rinfaccia a Bloomberg i suoi commenti sessisti sulle donne e gli accordi di riservatezza per sistemare le accuse di molestie sessuali nell'ambiente di lavoro. "Vorrei parlare di una persona contro cui corriamo: un miliardario che chiama le donne ciccione e lesbiche con la faccia da cavallo.

No, non sto parlando di Trump, ma di Bloomberg", ha incalzato, ammonendo che " i democratici si prendono un grosso rischio se sostituiscono un miliardario arrogante con un altro". Il magnate è rimasto visibilmente imbarazzato ma ha tentato di difendersi assicurando che nella sua società le donne hanno un ruolo importante e che non è tollerato nessuno dei comportamenti denunciati dal movimento #Metoo. Ma quando si è rifiutato di mettere fine agli accordi di riservatezza, precisando che nessuno lo ha accusato di aver fatto nulla di male anche se forse qualche sua battuta non è piaciuta, si è beccato i 'buu' del pubblico.

Legnate anche dagli altri concorrenti. Amy Klobuchar lo ha accusato di nascondersi dietro i suoi spot tv, mentre Joe Biden gli ha rimproverato le sue critiche all'Obamacare. Pete Buttigieg ne ha approfittato per colpire anche Sanders, avvisando che i dem "non dovrebbero scegliere tra un candidato che vuole bruciare il suo partito e uno che lo vuole comprare", tra "un socialista che ritiene il capitalismo la radice di tutti i mali e un miliardario che considera il denaro la radice di tutto il potere".

Ma Bloomberg non ha dubbi: "solo io posso battere Donald Trump e ho l'esperienza per fare il presidente, perchè sono stato sindaco della città con più diversità, imprenditore, manager, filantropo. Sanders non ha alcuna chance di riprendere la Casa Bianca, avremo Trump per altri quattro anni". Il senatore del Vermont, in testa a tutti i sondaggi, è stato il secondo candidato più attaccato: sulla mancata ulteriore documentazione medica dopo il suo attacco di cuore, sugli aggressivi attacchi social dei suoi fan, e sulla sua piattaforma socialista. Il colpo più basso glielo ha rifilato proprio Bloomberg, accusandolo di essere un socialista con tre case diventato milionario.

Il siparietto più divertente è stato tra il giovane Buttigieg e Amy Klobuchar, che aveva criticato l'ex sindaco per la sua inesperienza ma si è sentita rimproverare di non aver saputo dire il nome del presidente messicano. "Un lapsus", si è giustificata. Pete ha infierito e lei gli ha risposto: "Mi stai dando della stupida? Ti stai prendendo gioco di me?". Nel complesso tutti possono rivendicare una buona performance, tranne Bloomberg, che esce dal dibattito con le ossa rotte.

