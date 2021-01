NON TUTTO È COME SEMBRA: TRA GLI SVITATI DELL'ASSALTO A CAPITOL HILL C'ERA ANCHE UN INFORMATORE DEL GOVERNO! - SECONDO DOCUMENTI GIUDIZIARI, HENRY TARRIO, LEADER DEI "PROUD BOYS", MOLTO VICINI A TRUMP, PRECEDENTEMENTE LAVORAVA SOTTO COPERTURA PASSANDO LE NOTIZIE ALLE FORZE DELL'ORDINE - LA SCOPERTA HA PORTATO SORPRESA E IMBARAZZO NEGLI AMBIENTI FEDERALI AMERICANI...

il leader del gruppo pro trump henry tarrio

Da quanto risulta da documenti giudiziari, il leader del gruppo di estrema destra Proud Boys, Henry Tarrio detto "Enrique", arrestato a Washington due giorni prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, precedentemente lavorava sotto copertura come informatore delle forze dell'ordine. Tarrio ha collaborato con gli investigatori dopo essere stato accusato di frode nel 2012.

il leader dei proud boys henry tarrio detto enrique

È quanto si legge sul New York Times, che cita documenti di un tribunale Usa e un ex procuratore secondo i quali, in riferimento a un'udienza nel 2014 in cui Tarrio ha cercato di ridurre la propria pena in un caso di frode, il leader dei Proud Boys ha aiutato le forze dell'ordine del suo stato di origine, la Florida, a indagare e perseguire alcune attività criminali, tra cui una società coinvolta in giochi d'azzardo illegali, un laboratorio per la coltivazione della marijuana, la vendita vietata di steroidi anabolizzanti e il contrabbando di immigrati.

henry tarrio detto enrique

Il gruppo dei Proud Boys è stato fra i principali "agitatori" durante l'assalto al Congresso e si scaglia contro il cosiddetto "Stato profondo" e contro l'attuale sistema di governo, per cui le rivelazioni su Tarrio come informatore federale colgono di sorpresa. Che lo stesso Tarrio le ha smentite in un'intervista rilasciata a Reuters, che è stata la prima a riportare la notizia: "Nulla di questo, non ricordo nulla", ha assicurato.

henry enrique tarrio I PROUD BOYS CON Enrique al centro henry tarrio