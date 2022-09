NUOVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SICUREZZA DELL’ONU SULL’UCRAINA IL 27 SETTEMBRE – SI DISCUTERÀ DEI REFERENDUM DI ANNESSIONE RUSSI DOPO CHE L'AMBASCIATORE UCRAINO ALL'ONU, SERGIY KYSLYTSYA, HA INVIATO UNA LETTERA ALLA PRESIDENZA FRANCESE CHIEDENDO UNA SESSIONE URGENTE – LA CINA: “CHIEDIAMO ALLE PARTI IN GUERRA IN UCRAINA DI EVITARE CHE IL CONFLITTO SI ALLARGHI"

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una nuova riunione sull'Ucraina il 27 settembre. Lo fanno sapere fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro. Il Consiglio di sicurezza nella riunione di martedì discuterà i referendum di annessione russi dopo che l'ambasciatore ucraino all'Onu, Sergiy Kyslytsya, ha inviato una lettera alla presidenza francese chiedendo una sessione urgente. Ha chiesto anche al segretario generale Onu Antonio Guterres di informare i Quindici.

CINA, 'RUSSIA-UCRAINA NON LASCINO CHE GUERRA SI ALLARGHI'

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Chiediamo alle parti in guerra in Ucraina di evitare che il conflitto si allarghi". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parlando all'Assemblea Generale Onu. La Cina sostiene la risoluzione dei "problemi caldi in modo costruttivo seguendo il principio di non interferenza. Riguardo la guerra in Ucraina la priorità urgente sono negoziati pace e affrontare le legittime preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti", ha aggiunto.

