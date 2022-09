2 set 2022 13:56

NUOVO GUAIO PER IL PD NEL LAZIO – ALESSIO D'AMATO, ASSESSORE ALLA SANITÀ E TRA I CANDIDATI ALLA SUCCESSIONE DI ZINGARETTI ALLA GUIDA DELLA REGIONE, È STATO CONDANNATO DALLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE – DOVRÀ RISARCIRE, INSIEME AD ALTRI RESPONSABILI, 275 MILA EURO PER FONDI PUBBLICI STANZIATI INDEBITAMENTE TRA IL 2005 E IL 2008 – UN COLPO CHE RISCHIA DI COMPROMETTERE DEFINITIVAMENTE LA CORSA DI D'AMATO E SPOSTA GLI EQUILIBRI E LE ALLEANZE IN VISTA DELLA PROSSIMA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE REGIONALI