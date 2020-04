NUOVO MES IN FORMATO XL? - ITALIA, FRANCIA E I PAESI DEL SUD PREMONO PER ESTENDERE L'UTILIZZO DEI 37 MILIARDI AL DI LÀ DEL SETTORE SANITARIO - PER ESEMPIO LA CHIUSURA DELLE AZIENDE PERCHÉ CONSIDERATI COSTI SANITARI “INDIRETTI”. UNA POSIZIONE SOSTENUTA ANCHE DALLA COMMISSIONE UE. PER GLI OLANDESI INVECE LE SPESE DEVONO ESSERE STRETTAMENTE COLLEGATE AL SETTORE SANITARIO

Carlo Bertini e Marco Bresolin per “la Stampa” - estratto

meccanismo europeo di stabilita'

Tanto più che il Mes potrebbe diventare un abito molto comodo per l' Italia. Ci sono infatti grossi spiragli per poter estendere l' utilizzo dei 37 miliardi al di là del settore sanitario. Il comunicato partorito dalla tormentata riunione dell' Eurogruppo dice che i prestiti potranno essere utilizzati per i finanziare le spese «dirette e indirette del settore sanitario»: vale a dire «i costi per la cura e per la prevenzione relativi alla crisi del Covid-19».

meccanismo europeo di stabilita' 3

Italia, Francia e i Paesi del Sud premono per far includere in questa categoria tutti gli oneri derivanti dal lockdown - per esempio la chiusura delle aziende - perché considerati costi sanitari «indiretti», mirati alla prevenzione. Una posizione sostenuta anche dalla Commissione Ue.

GUALTIERI CENTENO

Per gli olandesi invece le spese devono essere strettamente collegate al settore sanitario. Ma durante l' ultima riunione - raccontano fonti Ue - il presidente dell' Eurogruppo, Mario Centeno, avrebbe messo in chiaro che deve prevalere un' interpretazione estensiva.

Intanto il Tesoro annuncia una novità "domestica": oltre al Btp Italia arriverà «un nuovo strumento» di investimento particolarmente semplice dedicato agli investitori retail,il vecchio popolo dei Boat people.