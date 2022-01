24 gen 2022 12:31

UN NUOVO MESSAGGIO DI MATTARELLA AI PARTITI – A PALERMO, DAVANTI ALLA CASA DI SERGIONE IN VIA DELLA LIBERTÀ, SONO ARRIVATI GLI OPERAI DI UN’IMPRESA DI TRASLOCHI: STANNO CARICANDO MOBILI E SUPPELLETTILI SU UN CAMION PER PORTARLI NELLA NUOVA ABITAZIONE DEL CAPO DELLO STATO A ROMA – SERGIONE È ANCORA NEL CAPOLUOGO SICILIANO: SEGUIRÀ DA LÌ IL VOTO PER IL SUO SUCCESSORE…