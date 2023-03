IL NUOVO ORDINE CINESE - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN ACCOMPAGNERA' MACRON NELLA SUA PROGRAMMATA VISITA IN CINA AD INIZIO APRILE - LO HA ANNUNCIATO LO STESSO PRESIDENTE FRANCESE DOPO IL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES: “VOGLIAMO PRESENTARCI A PECHINO COME UNA VOCE UNICA DELL’EUROPA”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accompagnera' il presidente francese Emmanuel Macron nella sua programmata visita in Cina ad inizio aprile. Lo ha annunciato lo stesso Macron nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio europeo di Bruxelles. Macron ha spiegato di aver chiesto alla presidente della Commissione Ue di affiancarlo in una parte degli incontri per presentarsi a Pechino come una "voce unica" dell'Europa.

