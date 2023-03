NUOVO SCAZZO TRA CHARLES MICHEL E URSULA VON DER LEYEN – IL CONSIGLIO EUROPEO HA PRODOTTO UN’ANALISI ESTREMAMENTE CRITICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SULL’EMERGENZA MIGRANTI, MOLTO CARA AL GOVERNO ITALIANO. L’ESAME, REDATTO DAI BUROCRATI DI MICHEL, ELENCA PUNTO PER PUNTO TUTTE LE CRITICITÀ DEL DOCUMENTO CHE PRESENTERÀ QUESTA SERA URSULA AI CAPI DI STATO E DI GOVERNO…

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per www.lastampa.it

Progressi limitati nei differenti livelli del piano d’azione, mancanza di risorse aggiuntive e misure troppo vaghe per gli interventi in Tunisia, diventato uno dei Paesi al centro dell’attenzione per frenare i flussi.

I servizi del Consiglio europeo [...] hanno prodotto un’analisi estremamente critica della lettera diffusa nei giorni scorsi da Ursula von der Leyen sul piano per affrontare la questione immigrazione, molto caro al governo italiano.

Secondo quanto risulta a “La Stampa” da fonti Ue, l’esame elenca – punto per punto – tutte le criticità del documento di nove pagine che la presidente della Commissione presenterà questa sera al tavolo del Consiglio europeo.

Le contestazioni si concentrano sugli aspetti giuridici [...], ma anche più politici. Per esempio ci sono diversi interrogativi sui fondi menzionati da von der Leyen che, secondo l’istituzione guidata da Charles Michel, non sarebbero risorse aggiuntive, ma soltanto un reindirizzamento di fondi già esistenti.

Troppo vago anche il piano per prevenire i movimenti secondari e quello sui progetti-pilota per introdurre le cosiddette “procedure di frontiera” per esaminare le domande d’asilo ai confini esterni.

Sotto la lente, in particolare, sono finite le azioni previste con i partner africani. E qui le critiche sono molteplici. Le stesse fonti raccontano che, secondo il Consiglio, la Commissione si starebbe concentrando soltanto sui Paesi di transito, ma non su quelli di origine. Poi c’è il capitolo Tunisia, che in questo momento è sotto i riflettori per via della crisi economica e dell’instabilità politica che stanno spingendo le partenze verso l’Europa e in particolare verso l’Italia. Secondo l’analisi, nella lettera di von der Leyen manca una chiara tabella di marcia delle azioni da intraprendere, così come mancano informazioni sulle risorse da destinare. […]

