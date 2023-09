UNA NUVOLA NERA ALEGGIA SULL'EUROPA, QUELLA DELLA DESTRA ESTREMA – IN GERMANIA, IL PARTITO XENOFOBO “AFD” È DIVENTATO IL SECONDO PIÙ POPOLARE. IN FRANCIA MARINE LE PEN LANCIA LA VOLATA ALLE PRESIDENZIALI 2027. IN POLONIA, IL PARTITO DI GOVERNO “DIRITTO E GIUSTIZIA” È SPINTO ANCORA PIÙ A DESTRA DALLA FORMAZIONE ESTREMISTA “CONFEDERAZIONE” – “THE ECONOMIST”: “LA NUOVA ONDATA DI DESTRA RAPPRESENTA UNA SFIDA: GESTITA MALE, PUO’ IMPEDIRE RIFORME CRUCIALI DELL'UE”

Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di Epr comunicazione

L'Europa è perseguitata dallo spettro di una destra dura in ascesa. In Germania, il partito apertamente xenofobo Alternativa per la Germania (AfD) è diventato il secondo partito più popolare del Paese. Il suo successo sta polarizzando la politica interna e sembra pronto a trionfare nelle elezioni statali dell'est l'anno prossimo.

In Polonia, il partito di governo Diritto e Giustizia è in testa ai sondaggi in vista delle elezioni generali del 15 ottobre e viene spinto ancora più a destra da un nuovo partito estremo, Confederazione.

Potrebbero arrivare altre cattive notizie. L'anno prossimo l'estrema destra potrebbe guadagnare maggiore influenza nelle elezioni per il Parlamento europeo, che si terranno a giugno. Marine Le Pen, leader del National Rally, potrebbe vincere le elezioni presidenziali in Francia nel 2027.

Se ci riuscisse, la Francia diventerebbe il secondo grande Paese a essere governato dalla destra dura, dopo l'Italia, dove Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia hanno preso il potere l'anno scorso in una coalizione con la Lega nazionalista.

Non bisogna fraintendere: l'Europa non sta per essere invasa dai fascisti, in una ripetizione degli anni Trenta. Ma la nuova ondata di destra rappresenta una grande sfida. Se gestita male, potrebbe intossicare la politica, esautorare un'ampia fetta di elettori e impedire riforme cruciali dell'Unione europea (UE).

Piuttosto che cercare di escludere completamente i partiti di destra dal governo e dal dibattito pubblico, la risposta migliore è che i partiti tradizionali si impegnino con loro, e a volte facciano accordi con loro. Se dovessero assumersi la responsabilità di governare, potrebbero diventare meno radicali.

Nell'ultimo quarto di secolo, la destra dura europea ha conosciuto diverse impennate. Nel 2000 Jörg Haider, un demagogo anti-establishment, ha scioccato il continente entrando al governo in Austria: il suo Partito della Libertà è ora il più popolare del Paese. La crisi migratoria del 2015, quando oltre un milione di persone provenienti da Paesi poveri e in guerra hanno attraversato i confini dell'UE, ha portato a un'altra ondata di consensi per i partiti xenofobi ed euroscettici, tra cui i Brexiteers britannici.

La nuova ondata che si sta abbattendo è diversa in tre modi. In primo luogo, la destra dura ha trovato opportunisticamente nuovi argomenti su cui scatenare la propria rabbia. La maggior parte di questi partiti è ancora contraria agli stranieri, ma dopo aver visto l'esperienza britannica, alcuni hanno moderato la loro ostilità nei confronti dell'adesione all'UE e un numero minore vuole abbandonare la moneta unica.

Tutti sono animati da nuove preoccupazioni, tra cui spicca l'ostilità alle politiche a favore del clima, che secondo loro sono una montatura elitaria destinata a derubare la gente comune. In Germania, l'Afd ha mobilitato con successo l'opposizione a una spinta governativa che imponeva ai cittadini di installare costose pompe di calore nelle loro case, costringendo il governo a ridimensionare le misure.

Il secondo elemento è l'ampiezza del loro sostegno. I nostri calcoli mostrano che 15 dei 27 Paesi membri dell'UE hanno ora partiti di destra dura che hanno un sostegno del 20% o più nei sondaggi d'opinione, compresi tutti i grandi Paesi tranne la Spagna, dove il nazionalista Vox ha ottenuto un cattivo risultato alle elezioni di luglio. Quasi quattro quinti della popolazione dell'UE vivono oggi in Paesi in cui la destra dura gode della fedeltà di almeno un quinto dell'opinione pubblica.

L'ultimo cambiamento è che la posta in gioco si è alzata, soprattutto a livello europeo. La guerra in Ucraina ha creato la necessità impellente per l'UE di accogliere nuovi membri nell'est del Paese, compresa l'Ucraina. Parallelamente, dovrà snellire il processo decisionale per ridurre i poteri di veto degli Stati membri.

La presenza di un blocco più ampio di nazionalisti anti-immigrati potrebbe rendere questo compito cruciale molto più difficile. L'ungherese Viktor Orban, guru di altri populisti-nazionalisti, ha sempre cercato di bloccare la riforma dell'UE. Immaginate se ottenesse altri alleati.

Come dovrebbero rispondere gli elettori e i partiti centristi alla minaccia della destra dura? La vecchia risposta era quella di erigere un cordone sanitario. I partiti tradizionali si sono rifiutati di lavorare con gli insorti; i media tradizionali si sono rifiutati di trasmettere le loro opinioni.

Questo approccio potrebbe essersi esaurito; in alcuni casi sta diventando controproducente. In Germania, l'isolamento dell'Afd ha rafforzato la sua narrazione di essere l'unica alternativa a un establishment fallito. I partiti tradizionali non possono fingere per sempre di non ascoltare la voce del 20% degli elettori senza finire per corrodere la democrazia.

Nel frattempo, ci sono ulteriori prove che i partiti di destra in Europa tendono a moderare le loro opinioni quando devono assumersi la responsabilità di governare. Il caso esemplare è quello della Meloni, il primo primo ministro di estrema destra di un Paese dell'Europa occidentale dal secondo dopoguerra. Nonostante i timori dei liberali, non ha, o almeno non ancora, litigato con l'Europa, non ha stravolto la politica migratoria, non ha limitato l'aborto o i diritti dei gay.

È rimasta una sostenitrice della NATO e dell'Ucraina, cosa che non è affatto scontata per la destra più dura. Nei Paesi nordici si è verificato uno schema simile. I finlandesi e i democratici svedesi, due partiti nazionalisti, sono diventati più pragmatici da quando hanno aderito o accettato di sostenere una coalizione di governo.

Qualsiasi decisione di includere un partito di estrema destra nel governo locale o nazionale dovrebbe essere presa con estrema cautela, soprattutto in luoghi in cui la storia del fascismo suscita una forte sensibilità. Alcune regole della strada possono essere utili. Una è che per essere preso in considerazione, qualsiasi partito deve accettare di rinunciare alla violenza e di rispettare lo stato di diritto.

Altrettanto importante è il contesto costituzionale: a quale livello di governo dovrebbero essere inclusi? Quali sono i controlli e gli equilibri creati dal sistema elettorale e da altre istituzioni? In Germania, ad esempio, potrebbe essere sensato consentire all'Afd di partecipare come membro junior alle coalizioni di governo locale. Sarebbe un disastro se la destra estrema conquistasse la presidenza della Francia, con i suoi enormi poteri.

Infine, i partiti mainstream devono accettare di non aver fatto abbastanza per soddisfare un'ampia e arrabbiata minoranza di cittadini. Cercare di accelerare la transizione verde caricando i cittadini di costi che non possono sostenere (le norme tedesche sulle caldaie, per esempio, o il tentativo infelice di Emmanuel Macron di aumentare le tasse sui carburanti) non fa altro che rendere impopolare il verde.

Una migliore comunicazione e un risarcimento per i più colpiti sono entrambi essenziali. Il mancato controllo dei confini nazionali allontana le persone, mentre si potrebbe dimostrare che un sistema migratorio ben gestito le avvantaggia. Il nuovo successo dell’estrema destra in Europa è in parte un fallimento del centro, che deve quindi alzare il tiro.

