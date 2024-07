OBAMA CORRE IN SOCCORSO DI BIDEN: SI È PROPOSTO COME CONSULENTE DEL PRESIDENTE NEL DISPERATO TENTATIVO DI RISOLLEVARE LA SUA IMMAGINE DOPO IL DIBATTITO DI GIOVEDÌ – L'EX PRESIDENTE HA FATTO TRAPELARE AL "WASHINGTON POST" DI AVER CHIAMATO IL SUO EX VICE (DI CUI NEL 2016 BLOCCÒ LA CANDIDATURA): "LA STRADA È ANCORA PIÙ DIFFICILE". MA NON AVREBBE AFFRONTATO L’ARGOMENTO DEL POSSIBILE RITIRO, SEMPRE PIÙ CALDEGGIATO DAL MONDO LIBERAL AMERICANO (GIORNALONI IN TESTA)

Obama ammette, la strada per Biden è ancora più difficile

joe biden e barack obama raccolta fondi a hollywood

(ANSA) - La strada già difficile di Joe Biden per conquistare la rielezione è divenuta ancora più impegnativa dopo la deludente performance al dibattito contro Donald Trump. Lo ha ammesso l'ex presidente Barack Obama che, secondo quanto riportato dal Washington Post, ha parlato con Biden dopo il dibattito e gli ha offerto il suo sostegno. L'ex presidente è da tempo preoccupato dalla possibilità che il suo partito non riesca a battere Donald Trump in novembre e negli ultimi mesi ha più volte messo in guardia Biden su quanto sarò difficile essere rieletto.

OBAMA CONDIVIDE LE PREOCCUPAZIONI DOPO UN DIBATTITO TRABALLANTE E OFFRE A BIDEN I SUOI CONSIGLI

Traduzione dell’articolo di Tyler Pager e Michael Scherer per https://washingtonpost.com/

L'ex presidente Barack Obama ha detto in privato a chi lo ha contattato che il già difficile percorso del presidente Biden verso la rielezione è diventato più impegnativo dopo la sua performance traballante nel dibattito di giovedì - una valutazione più severa della corsa presidenziale rispetto ai suoi commenti pubblici, secondo diverse persone che hanno familiarità con le sue osservazioni.

barack obama joe biden radio city hall new york

Obama ha parlato direttamente con Biden al telefono dopo il dibattito di giovedì scorso per offrire il suo sostegno come consigliere privato al suo ex vicepresidente in difficoltà. Non è chiaro quanto Obama abbia affrontato direttamente la performance di Biden e il suo percorso verso la rielezione durante la telefonata.

"Il Presidente Biden è grato per il sostegno incrollabile del Presidente Obama fin dall'inizio di questa campagna, sia come potente messaggero per gli elettori che come fidato consigliere diretto del Presidente", ha dichiarato Lauren Hitt, portavoce della campagna di Biden. Un portavoce di Obama ha rifiutato di commentare.

Obama ha a lungo nutrito preoccupazioni circa la sconfitta del suo partito contro Donald Trump a novembre, mettendo ripetutamente in guardia Biden negli ultimi mesi su quanto sarà difficile essere rieletto. Poco prima del dibattito, Obama ha comunicato agli alleati le sue preoccupazioni sullo stato della corsa.

JOE BIDEN

Mentre alcuni democratici chiedono che Biden abbandoni la corsa alle presidenziali in un clima di panico diffuso, Obama non è arrivato a questa conclusione. Secondo le persone citate, il suo ruolo è utile a Biden in virtù della loro storia di collaborazione. Venerdì Obama ha partecipato a una raccolta fondi a New York per i Democratici della Camera, dove ha espresso il suo continuo sostegno a Biden.

"Le serate di dibattito negative capitano", ha scritto Obama sui social media dopo il dibattito. "Credetemi, lo so. Ma questa elezione è ancora una scelta tra qualcuno che ha combattuto per la gente comune per tutta la vita e qualcuno che si preoccupa solo di se stesso. Tra qualcuno che dice la verità, che sa distinguere il bene dal male e che la dice chiaramente al popolo americano, e qualcuno che mente spudoratamente per il proprio tornaconto. La notte scorsa non ha cambiato le cose, ed è per questo che c'è così tanto in gioco a novembre".

joe biden barack obama

Ma per mesi Obama ha condiviso con Biden e con gli amici le sue profonde preoccupazioni sulla forza politica di Trump e sulla possibilità concreta che venga eletto di nuovo a novembre. A dicembre, durante un pranzo privato alla Casa Bianca, Obama ha discusso della necessità per Biden di potenziare l'apparato della sua campagna, suggerendogli di insediare un responsabile decisionale di livello più alto nella sede di Wilmington. Il mese successivo, Jennifer O'Malley Dillon e Mike Donilon hanno lasciato la Casa Bianca per ricoprire rispettivamente il ruolo di presidente della campagna e di capo stratega.

Lo scorso giugno, Obama ha delineato i punti di forza politici di Trump durante un pranzo privato con Biden, dicendogli che Trump beneficiava di un seguito intensamente fedele, di un ecosistema mediatico conservatore favorevole a Trump e di un Paese profondamente polarizzato. Durante quel pranzo, Obama ha anche promesso di aiutare Biden nella sua campagna.

JOE BIDEN JILL BARACK OBAMA PRINCIPE HARRY NEL 2016

Obama, la più grande star del Partito Democratico, ha partecipato a due importanti raccolte di fondi con Biden negli ultimi mesi. Il mese scorso, Biden e Obama sono stati protagonisti di una raccolta fondi a Los Angeles con George Clooney e Julia Roberts che ha raccolto oltre 30 milioni di dollari. In aprile, Biden, Obama e l'ex presidente Bill Clinton hanno partecipato insieme alla Radio City Music Hall di New York, raccogliendo oltre 26 milioni di dollari

