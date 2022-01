5 gen 2022 12:24

OBTORTO COLLE - GOFFREDONE BETTINI SCENDE IN CAMPO COL RIGHELLO PER TRACCIARE LA LINEA SUL QUIRINALE: "I PARTITI DEVONO TROVARE UNA FIGURA DI GARANZIA PER AVVIARE UNA FASE DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA POLITICO. ALTRIMENTI SOLO DRAGHI PUO' CONTINUARE A SVOLGERE UNA FUNZIONE GENERALE DI GARANZIA. ANCHE COME CAPO DELLO STATO. E NESSUNO SI POTRÀ LAMENTARE DELLE TENDENZE TECNOCRATICHE. LA TECNOCRAZIA È INDISPENSABILE PER MANDARE AVANTI UN PAESE, SE LA POLITICA LATITA. SIAMO IN UN PASSAGGIO STRETTO. PER I PARTITI, FORSE, ALL’ULTIMA CHIAMATA"