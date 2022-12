GLI OCCHI AMERICANI NEI CIELI DEL DONBASS – I MILITARI UCRAINI, GRAZIE ALL’INTELLIGENCE DEGLI STATI UNITI, RIESCONO A CONTROLLARE OGNI MINIMO SPOSTAMENTO DEI SOLDATI RUSSI – CON I SATELLITI SPIA CHE SORVOLANO L’UCRAINA I MILITARI DI ZELENSKY POSSONO CONOSCERE I PUNTI DEBOLI DELLE DIFESE RUSSE E COLPIRE DOVE FA PIÙ MALE – LA STRATEGIA RUSSA È DIVERSA E PIÙ GREZZA: I MERCENARI DI WAGNER VENGONO MANDATI A MORIRE SUL TERRENO SCOPERTO…

Ukrainian kamikaze drone chasing a Russian BMP. Full video - https://t.co/fnGh5K9YVO pic.twitter.com/XevrAlKxxQ — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) December 27, 2022

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

guerra in ucraina situazione al 29 dicembre 2022

A questo punto la battaglia per la piccola città di Kreminna e quella per la città di Bakhmut, ottanta chilometri più a Sud, sono diventate le due sfide gemelle che decideranno chi si prende l'intero Donbass. I soldati ucraini sono in vantaggio attorno a Kreminna, tenuta ancora in queste ore dai soldati russi, e se la prendessero potrebbero avanzare in profondità nella regione di Lugansk. Fonti locali dicono a Repubblica di avere visto militari e mezzi russi lasciare Kreminna e spostarsi verso Est, ma non è una prova definitiva e se la città fosse caduta gli ucraini lo avrebbero già annunciato su tutti i canali: per ora non è successo.

missili russi su kiev 29 dicembre 2022.

Tra aprile e giugno i governi occidentali realizzarono che gli ucraini erano in grado di vincere uno scontro convenzionale contro i russi e cominciarono a mandare armi pesanti ai soldati ucraini nel Donbass, inclusi pezzi d'artiglieria e lanciarazzi Himars, ma era ormai troppo tardi per rovesciare sul breve termine il rapporto di forze con le divisioni russe.

I soldati di Putin conquistarono tutte le città della regione di Lugansk - come Kreminna, Rubizhne, Lysychansk e Severodonetsk - e cacciarono indietro gli ucraini di una quarantina di chilometri prima che la situazione si stabilizzasse.

volodymyr zelensky

Adesso i soldati ucraini stanno facendo in avanti le stesse strade che in estate avevano fatto all'indietro. Come scrive il Washington Post, dispongono di una mappa digitalizzata del territorio che consente di vedere in tempo reale gli spostamenti e le posizioni di ogni singola unità russa - anche di un solo carro armato - grazie al sostegno dei militari e dell'intelligence americana. L'intelligenza artificiale esamina le foto satellitari (non soltanto quelle militari, ma anche quelle dei satelliti commerciali) e riconosce, metro per metro, la presenza militare della Russia in Ucraina.

droni phoenix 1

Questo tipo di intelligence, così minuziosa e localizzata, consente agli ucraini di vedere dove le difese russe sono più deboli. È così che a settembre hanno sfondato nella regione di Kharkiv, ma il Donbass è sempre una faccenda differente, i russi hanno preparato molte linee fortificate di difesa e il governo Putin ha ordinato negli ultimi tre mesi una mobilitazione di massa proprio per non cedere più terreno. Più a Sud, i russi tentano da sei mesi di conquistare la piccola città di Bakhmut. Se riuscissero, questa volta sarebbero loro ad avanzare in profondità nella regione di Donetsk. Non sta andando bene per loro.

droni dji

I soldati ucraini in queste settimane descrivono lo spettacolo senza senso delle ondate successive di soldati russi mandati avanti a morire su terreno scoperto, una dopo l'altra. Questa ostinazione suicida è frutto di un calcolo politico: il capo della forza mercenaria Wagner, Evgenij Prigozhin, vuole provare a Putin di essere più efficiente e quindi più utile dell'esercito regolare. Bakhmut doveva essere il trofeo di Prigozhin, entrerà nella storia russa come il luogo di una strage senza significato. […]