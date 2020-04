OCCHIO ALLA PENNETTA: LA QUARANTENA CON FABIO FOGNINI? IN CERTI CASI O SI DIVORZIA O SI FA UN ALTRO FIGLIO...- IL TENNISTA LIGURE: LA SOSPENSIONE DURERÀ FINO AL 7 GIUGNO? LA VEDO GRIGIA PER IL RITORNO IN CAMPO, LO FAREI SOLO IN SICUREZZA -VIDEO

Da Un Giorno da Pecora

“Il tennis mi manca, è più di un mese che non gioco. La sospensione durerà fino al 7 giugno? Lo spero, la vedo molto molto grigia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il tennista Fabio Fognin, che oggi è stato ospite della trasmissione insieme a sua moglie Flavia Pennetta.

Ieri la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha fatto presente come per quanto riguarda il ritorno alla normalità si parli solo di calcio e non degli altri sport. “Posso esser d'accordo con le parole di Federica, capisco che si parli solo di calcio e gli altri sport vengano un po' messi da parte. Ma forse in questo momento è un bene che il mio sport sia un po' messo da parte, per le tragedie che continuano ad accadere. Il mio pensiero e che si ricominci a giocare quando tutto sarà finito”. Dunque anche se si ricominciasse, se lei non si sentisse 'sicuro' non parteciperebbe? “Sicuramente no. Lo faccio perché ho una famiglia, non sono più solo, ho più preoccupazione per loro che per me”, ha aggiunto Fognini a Rai Radio1.

In collegamento con Un Giorno da Pecora, insieme a Fognini c'era anche Flavia Pennetta, che riguardo alla strettissima convivenza di questo periodo col compagno ha spiegato: “i primi dieci giorni di quarantena Fabio era insopportabile, lui è abituato a stare fuori di casa, a vivere negli hotel, e a casa si è sentito un po' scombussolato. Io però sono felicissima di averlo a casa, è la prima volta che nella nostra vita di coppia abbiamo una quotidianità che non avevamo mai vissuto”.

La coppia Fognini-Pennetta, quindi, esce rafforzata o indebolita da questo lockdown familiare? “Le cose son due – ha scherzato a Un Giorno da Pecora la Pennetta – o esci di nuovo incinta oppure, come pare sia successo in Cina, divorzi...” C'è la possibilità che abbiate un terzo figlio? “A noi piacciono le famiglie numerose, non si sa mai nella vita. Non abbiamo messo uno 'stop' in questo senso ma ora vogliamo dedicarci a Sara, che è piccolina, dandole le attenzioni che merita. Nel futuro vedremo”. Fognini ha detto che gli piacerebbe vederla di nuova in campo. “Lui dice che vorrebbe, ma se dovessi davvero decidere di ritornare andrebbe in crisi”. Lei ci ha mai pensato? “No, è tanto faticoso mettermi in sesto dopo 4-5 anni di stop, bisogna fare un lavoro pazzesco per ritornare e poi magari giocare per quanto, per un annetto?“.

