DAGONOTA

Il console italiano Tommaso Claudi, il giovane diplomatico che nei giorni scorsi è diventato famoso per le foto in cui salva un bambino all’aeroporto di Kabul, è figlio (dal primo matrimonio) di Giovanna Zucconi, attuale moglie di Michele Serra. La giornalista non fa niente per nasconderlo.

Anzi: in questi giorni, comprensibilmente molto orgogliosa, ha twittato compulsivamente articoli, foto e video del figlio, che insieme all’ambasciatore Stefano Pontecorvo, che dirigeva lo staff Nato, ieri ha lasciato per ultimo Kabul.

Il primo, richiamato per ragioni di sicurezza, era stato l’ambasciatore italiano in Afghanistan Vittorio Sandalli.

MISSIONE AQUILA: GLI ITALIANI TORNANO SULL'ULTIMO C-130

Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

E' finita. Nel bene, con i 4.890 cittadini afghani salvati - ma anche nel male provato per tutti i disperati che non sono riusciti a partire - la missione Aquila Omnia si è conclusa ieri alle 15 (ora italiana) con il decollo dell'ultimo C-130 dell'aeronautica militare dall'aeroporto Hamid Karzai di Kabul.

Poco prima avevamo visto l'ultimo equipaggio italiano che si riposava un attimo al Marriot di Islamabad e in procinto di ripartire alla volta del caos carico d'incognite in cui si era via via trasformato lo scalo della capitale afghana.

Per loro da Ferragosto era diventata routine. Quasi quattro ore da Kuwait City a Kabul, quindi due ore per Islamabad, rifornimento di carburante e infine ripartenza per le sei ore di viaggio per il Kuwait, pronti per la prossima missione a Kabul.

Ma ogni volta la situazione peggiorava. Il rischio attentati cresceva.

Ieri sull'ultimo volo si trovavano 110 persone, tra cui 58 afghani. A bordo anche l'ambasciatore Stefano Pontecorvo che dirigeva lo staff della Nato.

Al suo fianco, il console 31enne Tommaso Claudi, «l'eroe della fotografia» come è stato ribattezzato in Italia, dopo che la sua immagine con il bambino in braccio preso dalla folla e spostato nell'area protetta delle partenze era diventata subito virale ed è assurta a simbolo dello sforzo nazionale per portare in salvo il massimo numero di civili. In parallelo alla missione italiana, è terminata anche quella turca a testimonianza delle difficoltà sul campo.

I soldati turchi, infatti, avrebbero dovuto garantire il funzionamento dello scalo nella transizione ai talebani. Ma le tensioni provocate dall'attentato dell'Isis due giorni fa hanno spinto Ankara a cambiare programma.

«Sono state evacuate 5.011 persone, di cui 4.890 afghani. Tra loro 1.301 donne e 1.453 bambini», ha annunciato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Un successo superiore a quanto si fosse previsto. Ancora Guerini ha infatti specificato che il ponte aereo si è intensificato con l'aggravarsi della situazione politica e sociale nel Paese. La repentina caduta di Kabul in mano ai talebani ha spinto gli aerei della missione a «portare in Italia un numero di persone ben superiore a quello previsto inizialmente».

