“NON POSSO FARE ALTRO CHE VOTARE ELLY SCHLEIN PERCHÉ UN’ALTERNATIVA NON C’È” – FRANCESCA PASCALE ALLA MANIFESTAZIONE DELLE FAMIGLIE ARCOBALENO FA UN ENDORSEMENT NETTO PER LA SEGRETARIA DEL PD, E ATTACCA SALVINI: “È OMOFOBO E RAZZISTA, NON DIMENTICO QUELLO CHE HA DETTO SUL MERIDIONE. MA SE DOMATTINA IL SUO ELETTORATO DICE ‘VIVA IL GAY PRIDE’, LO VEDREMMO SUI CARRI CON LE PIUME” – “SU QUESTI TEMI ROMPEVO L’ANIMA A BERLUSCONI, FINO A FAR FINIRE LA NOSTRA STORIA. LUI LA PENSAVA COME ME, POI…” – VIDEO STRACULT: LO SCAZZO CON PIERO RICCA (PER POCO NON PARTE LA TESTATA)