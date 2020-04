OGNI SCUSA E' BUONA PER UN GOLPE - I FAN DEL PRESIDENTE BOLSONARO, CHE SI OPPONE A OGNI CHIUSURA DEL PAESE, DENUNCIANO COME “AUTORITARIA” LA DECISIONE DI ALCUNE CITTÀ E STATI BRASILIANI DI IMPORRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE - UNA FURBATA DA PARTE DEI SOSTENITORI DEL PRESIDENTE: PRIMA BOLLANO LE MISURE SANITARIE COME "AUTORITARIE" E POI CHIEDONO L'INTERVENTO DEI MILITARI E LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO D'ASSEDIO...

bolsonaro

Da https://www.repubblica.it/

I simpatizzanti più agguerriti di Jair Bolsonaro si stanno mobilitando sui social per appoggiare le posizioni del presidente brasiliano - che si oppone alle misure di isolamento sociale varata in vari Stati e città del Brasile - da una posizione inedita: tenendo in conto la loro strenua difesa del golpe militare del 1964, denunciano online quello che definiscono il dilagare delle "misure autoritarie" varate per contenere l'epidemia di coronavirus nel paese.

trump bolsonaro

"In vari punti del paese, agenti pubblici stanno usando l'epidemia di coronavirus per attaccare le libertà individuali e il diritto al lavoro, condannando il popolo al silenzio e alla fame", scrive ad esempio il sito Brasil Sem Medo (Brasile senza paura), considerato vicino a Olavo de Carvalho - il guru intellettuale di Bolsonaro - in un articolo intitolato 'Il virus della tirannia'. Da parte sua, Ailton Benedito, responsabile del settore dei diritti umani nella Procura Generale (Pgr) e bolsonarista di ferro, ha denunciato che le autorità stanno varando misure che limitano la libertà di movimento e di espressione "senza che esista nessuna dichiarazione di uno stato di emergenza che le giustifichi", prima di chiedere con tono indignato: "ma che paese è questo?".

jair bolsonaro

L'ipotesi di una proclamazione dello stato d'assedio è stata rilanciata da molti attivisti filogovernativi online, come Allan dos Santos, che ha perfino lanciato su Twitter un'inchiesta fra i suoi lettori, chiedendo loro di rispondere alla domanda: "Pensi che Bolsonaro dovrebbe chiedere un intervento dei militari in Brasile?". Per il momento, più di 40 mila persone hanno risposto, ma il risultato sarà reso noto solo sabato. E in questa situazione, erano circolate anche voci riguardo a una destituzione del presidente.