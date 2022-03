1 mar 2022 19:25

GLI OLIGARCHI SALPANO - MENTRE L'OCCIDENTE INASPRISCE LE SANZIONI, I SUPERYACHT DEI MILIARDARI VICINI A PUTIN FUGGONO VERSO PORTI INTERNAZIONALI SICURI COME LE MALDIVE, CHE NON HANNO UN TRATTATO DI ESTRADIZIONE CON GLI STATI UNITI - IL SUPERYACHT TITAN DEL MAGNATE DELL'ACCIAIO ALEXANDER ABRAMOV, È ANCORATO A MALE - ALTRE BARCHE DI PROPRIETÀ RUSSA, TRA CUI QUELLA DEL MAGNATE DELL'ALLUMINIO OLEG DERIPASKA, SI SAREBBERO DIRETTE VERSO L'OCEANO INDIANO IN CERCA DI SICUREZZA DA POSSIBILI SEQUESTRI DI BENI