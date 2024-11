OLTRE A KAMALA, IL VERO SCONFITTO DEL VOTO AMERICANO E’ ZELENSKY! L’AUTUNNO DIFFICILE DEL LEADER UCRAINO TRA IL CALO NEI CONSENSI E IL CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA CASA BIANCA – TRUMP PARLA CON PUTIN E IL FIGLIO DI “THE DONALD” SCRIVE SUI SOCIAL CHE “PRESTO ZELENSKY NON RICEVERÀ PIÙ LA SUA PAGHETTA” - OGGI L’EX ATTORE PARE GODA ANCORA DEL 59% DEI CONSENSI, SECONDO UN SONDAGGIO DIFFUSO IL MESE SCORSO. MA UN SUO CONCITTADINO SU TRE SAREBBE PRONTO A CEDERE TERRITORI PER PORRE FINE AL CONFLITTO - IL NODO ELEZIONI

Lorenzo Cremonesi per corriere.it

Volodymyr Zelensky: un capo in seria difficoltà. In pochi giorni sono cambiati i suoi punti di riferimento: dovrà fare i conti col suo maggiore alleato che parla con il suo peggiore nemico. Il figlio di Donald Trump scrive sui social che «presto non riceverà più la sua paghetta». Biden promette che avrà ancora aiuti, ma per poco. Zelensky esce battuto e offeso dal voto americano e adesso si ritrova a dovere dipendere da un’Europa profondamente divisa, le cui capacità militari non sono neppure lontanamente paragonabili a quelle statunitensi.

Sembrano passati anni luce quando veniva accolto al Congresso americano in trionfo, come fosse l’eroe del bene contro il male. Verrebbe da dire dalle stelle alle stalle. Ma sarebbe profondamente sbagliato, superficiale e anche ingiusto. Il 46enne presidente ucraino resta un leader molto popolare nel suo Paese.

Impossibile dimenticare lo splendido coraggio dimostrato durante le prime settimane di guerra — il prossimo 19 novembre saranno trascorsi 1.000 giorni dall’inizio dell’invasione russa — quando incarnò e spronò la volontà di resistenza a oltranza della sua gente contro un nemico che sembrava troppo forte anche solo per pensare di poterlo combattere. E poi gli immancabili discorsi serali alla nazione in maglietta militare, i viaggi al fronte sino alle trincee sotto le bombe, infine le continue visite all’estero, la resilienza, l’energia per continuare a chiedere armi e aiuti, lo spirito di sacrificio personale.

Però tutto questo non può nascondere i suoi errori, i fallimenti: la mancanza d’esperienza di un ex attore diventato all’improvviso politico populista in un gioco più grande di lui, talvolta aiutato dalla fortuna, che purtroppo non può durare in eterno e ormai mostra i suoi limiti.

Oggi Zelensky pare goda ancora del 59 per cento dei consensi, secondo un sondaggio diffuso il mese scorso dall’Istituto Internazionale di Sociologia a Kiev, due anni fa superava il 90 per cento.

Ma, secondo altri rilevamenti effettuati dall’Università di Leopoli, da maggio il tasso di gradimento oscillerebbe tra il 30 e 40 per cento. Il portale Ukrainska Pravda segnala che il 32 per cento degli ucraini sarebbe pronto al compromesso territoriale. Ciò a dire che, nonostante la scelta del presidente di insistere per avere indietro tutti i territori occupati da Mosca sin dal 2014 inclusa la Crimea, aumenta nel Paese il numero di coloro che potrebbero essere disposti a rinunciare ai confini del 1991 in cambio della pace subito.

(…) Oggi sono in tanti a credere che alle elezioni previste dopo la guerra non verrà confermato. Ma intanto deve gestire questo periodo fragile del conflitto e lui non è nella posizione migliore per combattere come prima.

