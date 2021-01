OMS O MAI PIÙ - DOPO GLI ERRORI, I RITARDI SULLA PANDEMIA E LE COPERTURE OFFERTE ALLA CINA, RIFORMARE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ È UNA PRIORITÀ - MA LE COLPE VANNO DIVISE CON GLI STATI MEMBRI: SONO LORO A NON AVER ASCOLTATO PRONTAMENTE IL PIÙ ALTO LIVELLO DI ALLARME PROCLAMATO UN ANNO FA, IL 30 GENNAIO 2020...

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Una delle cose migliori che potrebbe emergere da questa pandemia è un impegno internazionale per stimolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La questione è cruciale e il momento giusto per affrontarla. L'OMS è stata criticata per la sua gestione pandemica, ha reagito tardi e male con la Cina, per fare due esempi, e ha subito un attacco feroce da parte di Donald Trump, che ha tagliato la loro quota di bilancio e intasato il pianeta di tweet fuorvianti o pericolosi per rovinarne l'immagine.

Ma una delle prime misure del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà di risanare quei danni, tornare nell'OMS e incorporare la razionalità scientifica nella sua politica. La cattiva gestione con la Cina è sfociata in una proficua collaborazione internazionale e le accuse di ritardi stanno per essere rivolte contro i governanti stessi che le hanno formulate.

Quasi un anno fa, il 30 gennaio 2020, l'OMS ha proclamato il più alto livello di allarme nei suoi scali. Si chiama PHEIC, sigla inglese di emergenza sanitaria internazionale, e annunciava l'imminenza di una pandemia.

Gli esperti critici ritengono che la PHEIC avrebbe dovuto essere dichiarata una settimana prima, e potrebbero avere ragione. Una settimana può sembrare un granello di polvere nella grande cornice delle cose, ma in una pandemia può significare la differenza tra controllarla o perderla di mano. Anche se sono critiche fondate, occupano solo un piatto della bilancia. Nell'altro piatto ci sono virtù che hanno più peso dei difetti.

Sono stati gli Stati membri a non dare ascolto all'allarme dell'OMS del 30 gennaio, che raccomandava con urgenza di effettuare test diagnostici, tracciare i contatti dei positivi e adottare misure di allontanamento sociale. Possiamo biasimare l'OMS se ci è voluta una settimana per suonare la campana, ma non che i paesi abbiano impiegato due mesi per ascoltarla. Forse la prima cosa da risolvere è la nostra incompetenza, non quella del l'OMS.

In un'iniziativa insolita che dovrebbe diventare quotidiana, l'OMS ha incaricato i suoi esperti e scienziati indipendenti di effettuare una revisione interna per valutare le proprie prestazioni durante la pandemia.

È un esame che dovrebbe essere sottoposto a tutti i governi, che per il momento non danno segni di vita intelligente. Nelle sue conclusioni provvisorie vi è una scia di dati e dettagli utili agli specialisti, ma un messaggio comune in entrambe le relazioni è che il più grande errore dell'OMS non è stato dell'OMS, ma dei suoi Stati membri.

Le relazioni sono fatte per identificare gli errori e correggerli. Se l'errore è che i governi non curano l'OMS, bisognerà correggerlo. Gli esperti cominciano a studiare i modi per farlo e i politici dovrebbero prestare attenzione alla questione. I paesi devono contribuire non solo al finanziamento dell'OMS, ma anche al miglioramento dei patti internazionali su cui si fonda questa indispensabile agenzia.