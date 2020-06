25 giu 2020 13:28

ORA D'ARIO - PERCHÉ TINNI ANDREATTA HA MOLLATO LA RAI PER TRASLOCARE A NETFLIX ITALIA? E COME MAI IL BOSS DELLO STREAMING CHE HA OFFUSCATO LE MAJORS DI HOLLYWOOD HA SENTITO IL BISOGNO DI UN AD? E PERCHE’ IL CANDIDATO FABRIZIO SALINI HA FALLITO? - UNA VOLTA FINITI NELLA GIUNGLA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE PRODUZIONI ITALIANE, NETFLIX HA CAPITO CHE ERA MEJO ASCOLTARE IL CONSIGLIO SUSSURRATO DAL MINISTRO DEI BENI CULTURALI DARIO FRANCESCHINI, DA CUI DIPENDE L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI. E DA PERFETTO EX DEMOCRISTIANO DI SINISTRA HA SCELTO…