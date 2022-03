ECCITATO DALLE PAROLE DI BIDEN SU PUTIN “CHE NON PUO’ RESTARE AL POTERE”, IL “CORRIERE” SI DIVERTE IN UN GIOCHINO DI FANTAPOLITICA PER CAPIRE COME PUO’ CADERE PUTIN - LE OPZIONI SONO TRE: GOLPE, INCRIMINAZIONE, RIVOLTA POPOLARE - LA PRIMA E’ REMOTA: IL “CERCHIO MAGICO” GLI E’ FEDELE - L’IMPEACHMENT E’ PREVISTA DALLA COSTITUZIONE RUSSA MA DOVREBBE ESSERE LA DUMA A VOTARLA (QUINDI IMPOSSIBILE) - LE RIVOLTE DI PIAZZA SONO IMPONDERABILI E COMUNQUE LE PROTESTE SONO STATE DURAMENTE REPRESSE - MORALE? PER ORA PUTIN RESTA DOV’È…