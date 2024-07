ORA CHI È IL PIÙ VECCHIO? – CON IL RITIRO DI BIDEN, DONALD TRUMP A 78 ANNI DIVENTA IL CANDIDATO PIÙ ANZIANO NELLA STORIA AMERICANA – IL TYCOON PERDE L’ARGOMENTO SUL RINCOGLIONIMENTO DEL SUO RIVALE E DI COLPO L’ETÀ DIVENTA UN HANDICAP PER LUI – IL CANDIDATO REPUBBLICANO POTREBBE EVITARE IL DUELLO TV CON KAMALA HARRIS, INDICANDOLA COME “ILLEGITTIMA”. E ATTACCA: “I REPUBBLICANI DOVREBBERO ESSERE RIMBORSATI PER FRODE…”

TRUMP, REPUBBLICANI DOVREBBERO ESSERE RIMBORSATI PER FRODE

(ANSA) - Il partito repubblicano dovrebbe essere rimborsato delle spese sostenute finora nella campagna elettorale perché "ora" con il ritiro di Joe Biden "dobbiamo ricominciare da capo". Lo afferma Donald Trump. "Non dovrebbe il partito repubblicano essere rimborsato per frode visto che tutti intorno a Joe, inclusi i medici e i fake media, sapevano che non era in grado di correre o essere presidente?", mette in evidenza Trump.

TRUMP, PROSSIMO DIBATTITO PER LA PRESIDENZA SIA SU FOX

(ANSA) - Donald Trump chiede che il prossimo dibattitto fra i candidati alla presidenza in calendario in settembre sia su Fox e non su Abc come inizialmente programmato quando Joe Biden era in testa al ticket presidenziale democratico.

CON RITIRO BIDEN, TRUMP IL NOMINEE PIÙ ANZIANO DELLA STORIA USA

(ANSA) - Con il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca, il 78/enne Donald Trump diventerà il 'nominee' piu' anziano nella storia americana se la 59enne Kamala Harris o qualcuno più giovane del tycoon guiderà il ticket presidenziale dem.

'TRUMP POTREBBE EVITARE DUELLO CON HARRIS PERCHÈ ILLEGITTIMA'

(ANSA) - Donald Trump potrebbe evitare il duello tv con Kamala Harris indicandola come una candidata illegittima se otterrà la nomination alla convention dem, in quanto contesta la validità del processo per il cambio di candidato in corsa. Lo riferisce Politico citando una fonte repubblicana.

VANCE, HARRIS HA MENTITO SU CAPACITÀ MENTALI DI BIDEN PER 4 ANNI

(ANSA) - JD Vance, il 'running mate' di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ha attaccato su X la vicepresidente Kamala Harris, accusandola di mentire sulla capacità mentale del presidente Joe Biden. "Joe Biden - scrive - è stato il peggior presidente della mia vita e Kamala Harris è stata lì con lui in ogni fase del suo cammino.

Negli ultimi quattro anni ha co-firmato le politiche di Biden sui confini aperti e sulle truffaldine politiche green che hanno fatto lievitare il costo degli alloggi e dei generi alimentari. Lei è responsabile di tutti questi fallimenti e ha mentito per quasi quattro anni sulla capacità mentale di Biden, accollando alla nazione un presidente che non può svolgere il suo compito".

"Il presidente Trump e io siamo pronti a salvare l'America, chiunque sia in cima al ticket democratico. Forza", ha scritto il senatore dell'Ohio. Prima dell'annuncio di Biden, Vance aveva sostenuto che il leader dem avrebbe dovuto dimettersi anche dalla presidenza se si fosse fatto da parte nella corsa per la Casa Bianca.

